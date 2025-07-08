Yasemin Kay Allen ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı

Oyuncu Yasemin Kay Allen ile eski FBI ajanı Erdal Kaya, ikinci kez şans verdikleri ilişkilerini bu kez tamamen noktaladı. Daha önce bir dargın bir barışık yürüyen aşk, geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız sona erdi.

İlişkinin bitmesinin ardından sessizliğini koruyan Allen, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşım ile yeniden gündeme geldi. Tatil için şehirden uzaklaşan ünlü oyuncu, yalnızlığın ve doğanın tadını çıkardığı anları takipçileriyle paylaştı.

Sessiz ve sakin bir kumsalda, tek başına vakit geçirdiği görülen Allen'ın, paylaşımlarında eğlenceli ve özgür bir ruh hâli yansıttığı dikkat çekti. Kırmızı bikinisiyle ıssız bir kumsalda görülen oyuncu, kıyıya vuran küçük deniz ürünleri ve kabukları toplamaya koyuldu. Sadece özgürlüğünü değil, adeta sahilin bütün sakinliğini sırtlandı.