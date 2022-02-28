Yasin Obuz iletişim ödülünde mektup aldı! Rus sevgilisinin güzelliği sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Yasin Obuz iletişim ödülünde mektup aldı! Rus sevgilisinin güzelliği sosyal medyayı salladı

28.02.2022 23:17
Yasin Obuz iletişim ödülünde mektup aldı! Rus sevgilisinin güzelliği sosyal medyayı salladı

Survivor All Star yarışmasında Yasin Obuz iletişim ödülünde sevgilisinden mektup almıştı. Yasin'in sır gibi sakladığı Rus sevgilisinin Anastasia Petrova olduğu ortaya çıktı. Pozları ile sosyal medyayı sallayan ve Belarus'ta yaşayan Petrova'nın milyoner bir ailenin kızı olduğu iddia edildi.

MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanındıktan sonra Survivor 2020'ye katılan ve şu anda Survivor All Star 2022'de mücadelesine devam eden Yasin Obuz, geçtiğimiz günlerde iletişim ödülünde sevgilisinden aldığı mektupla kameralar karşısında duygusal anlar yaşamıştı.

Yasin Obuz'un Rus sevgilisi güzelliği ile büyüledi

MİLYONER OLDUĞU İDDİASI

Yasin'in sır gibi sakladığı Rus sevgilisinin Anastasia Petrova olduğu ortaya çıktı. Güzelliği ile büyüleyen Petrova'nın sosyal medyada 21 yaşında olduğu ve milyoner bir ailenin kızı olduğu iddia edildi.

Yasin Obuz'un Rus sevgilisi güzelliği ile büyüledi

DUYGUSAL MEKTUP

Anastasia Petrova, Yasin Obuz'a yazdığı mektupta "Her zaman yanındayım ve seni çok özlüyorum. Hayatımda gerçekten sana ihtiyacım var. Benim için endişelenme, seni bekleyen iyi bir kızım" demişti.

Yasin Obuz'un Rus sevgilisi güzelliği ile büyüledi
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Son Dakika Magazin Yasin Obuz iletişim ödülünde mektup aldı! Rus sevgilisinin güzelliği sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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