Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un Yeni Dizisi Yandaki Oda'dan İlk Tanıtım Geldi - Son Dakika
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Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un Yeni Dizisi Yandaki Oda'dan İlk Tanıtım Geldi

Yasak Elma dizisinde uzun süre başrol oynayan Şevval Sam, Caner Cindoruk ile birlikte Yandaki Oda adlı dizide başrolü paylaşacak. Ünlü isimlerin yer aldığı dizi için ilk tanıtım yayınlandı. Dizi hakkında detaylar henüz netleşmedi.

13.02.2024 13:14  Güncelleme: 13:18
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Son olarak Yasak Elma dizisinde yıllarca başrol oynayan Şevval Sam, Caner Cindoruk ile başrolü paylaşacağı Yandaki Oda ile ekranlara dönüyor. Ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı diziden ilk tanıtım da geldi.

YAYIN TARİHİ BELLİ DEĞİL

kadrosunda; Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Bülent Polat, Nekazet Erden, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal'ın yer aldığı dizinin yapımcılığını OGM Pictures, yönetmenliğini ise Onur Güvenatam ile Çağrı Vila Losturalı yapıyor. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizinin yayın tarihi ise henüz netleşmedi.

YANDAKİ ODA'NIN KONUSU NE?

Ünlü bir program sunucusuyken kariyeri düşüşe geçen Sevgi Ersoy (Şevval Sam), ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey'le (Caner Cindoruk) ani bir şekilde evlenir. Bu beklenmedik evlilik herkeste bir şok etkisi yaratır. Daha önce Sevgi'nin de Fikret'in de başlarından mutsuz birer evlilik geçmiştir. Artık ikinci baharlarını yaşamak isteyen ikilinin bu hayallerine kavuşması hiç de kolay olmayacaktır. Çünkü ikisinin evlenmesi, birbirinden çok farklı ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Birbirine taban tabana zıt bu iki ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlaması, Sevgi ve Fikret'in beklediğinden daha büyük sorunlar yaratacak, başta bu evliliğe büyük tepki gösteren anneleri olmak üzere tüm aile fertlerinin hayatlarını değiştirecektir. En çok da birbirlerinin yan odalarında yaşamak zorunda kalan çocukları; Taylan (Onur Seyit Yaran) ve Şelale'nin (Derya Pınar Ak)…

Yeni dizi Yandaki Oda'dan ilk fragman yayınlandı
Yeni dizi Yandaki Oda'dan ilk fragman yayınlandı
Yeni dizi Yandaki Oda'dan ilk fragman yayınlandı
Yeni dizi Yandaki Oda'dan ilk fragman yayınlandı
Yeni dizi Yandaki Oda'dan ilk fragman yayınlandı
Yeni dizi Yandaki Oda'dan ilk fragman yayınlandı
Yeni dizi Yandaki Oda'dan ilk fragman yayınlandı
Yeni dizi Yandaki Oda'dan ilk fragman yayınlandı
Yeni dizi Yandaki Oda'dan ilk fragman yayınlandı
Şevval Sam ve Caner Cindoruk\'un Yeni Dizisi Yandaki Oda\'dan İlk Tanıtım Geldi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emre Kılıç: Şevval sam terör sevici oldugu icin boykot onun olduğu her mecra nokta. 1 0 Yanıtla

Caner Cindoruk, Melek Baykal, Şevval Sam, Star, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un Yeni Dizisi Yandaki Oda'dan İlk Tanıtım Geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un Yeni Dizisi Yandaki Oda'dan İlk Tanıtım Geldi - Son Dakika
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