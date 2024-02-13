Şevval Sam ve Caner Cindoruk\'un Yeni Dizisi Yandaki Oda\'dan İlk Tanıtım Geldi

Son olarak Yasak Elma dizisinde yıllarca başrol oynayan Şevval Sam, Caner Cindoruk ile başrolü paylaşacağı Yandaki Oda ile ekranlara dönüyor. Ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı diziden ilk tanıtım da geldi.
kadrosunda; Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Bülent Polat, Nekazet Erden, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal'ın yer aldığı dizinin yapımcılığını OGM Pictures, yönetmenliğini ise Onur Güvenatam ile Çağrı Vila Losturalı yapıyor. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizinin yayın tarihi ise henüz netleşmedi.
Ünlü bir program sunucusuyken kariyeri düşüşe geçen Sevgi Ersoy (Şevval Sam), ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey'le (Caner Cindoruk) ani bir şekilde evlenir. Bu beklenmedik evlilik herkeste bir şok etkisi yaratır. Daha önce Sevgi'nin de Fikret'in de başlarından mutsuz birer evlilik geçmiştir. Artık ikinci baharlarını yaşamak isteyen ikilinin bu hayallerine kavuşması hiç de kolay olmayacaktır. Çünkü ikisinin evlenmesi, birbirinden çok farklı ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Birbirine taban tabana zıt bu iki ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlaması, Sevgi ve Fikret'in beklediğinden daha büyük sorunlar yaratacak, başta bu evliliğe büyük tepki gösteren anneleri olmak üzere tüm aile fertlerinin hayatlarını değiştirecektir. En çok da birbirlerinin yan odalarında yaşamak zorunda kalan çocukları; Taylan (Onur Seyit Yaran) ve Şelale'nin (Derya Pınar Ak)…
Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahima Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden İmranlıspor'a transfer oldu. İmranlıspor Kulübü, Yattara ile play-off maçları süresince sözleşme imzaladı. Yattara, önümüzdeki günlerde İmranlı'ya giderek takımla tanışacak ve çalışmalara başlayacak.
Adını Feriha Koydum dizisinde başrol oynayan Sedef Şahin, oyunculuğa ara vererek özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığını duyurdu. Şahin, yeni mesleğine başlamaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.
Antalya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kepez'de Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ''Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum'' uyarısında bulunmuştu.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'duvarsız üniversite' tanımını belirlediklerini söylemiş ve kampüsün halka açık hale geldiğini duyurmuştu. Alınan karar tartışmalara neden olurken, bugün üniversite öğrencilerinin paylaştığı fotoğraflarda dışarıdan kampüse giren vatandaşların amfide ders çalışanları izledikleri görüldü.
Memleket Partisi, Ankara'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Zafer Burak Hasar'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Parti lideri Muharrem İnce, toplantıda ayrıca Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde de adaylarını duyurdu.
Yasak Elma dizisinde uzun süre başrol oynayan Şevval Sam, Caner Cindoruk ile birlikte Yandaki Oda adlı dizide başrolü paylaşacak. Ünlü isimlerin yer aldığı dizi için ilk tanıtım yayınlandı. Dizi hakkında detaylar henüz netleşmedi.
Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail katliamlarından, saldırılarından vazgeçmiyor. Türkiye olarak Gazze'de barış için garantörlüğe hazırız. İsrail bağımsız Filistin'in varlığını kabul etmeli" dedi.
Antalya kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, gece şiddetini artırarak sel felaketine neden oldu. Sel nedeniyle birçok noktada ulaşım durdu ve araçlar yollarda mahsur kaldı.
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