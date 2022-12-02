Yeşilçam'ın vazgeçilmez annesiydi! Oğulları da kendisi gibi ünlüymüş - Son Dakika
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Yeşilçam'ın vazgeçilmez annesiydi! Oğulları da kendisi gibi ünlüymüş

02.12.2022 17:59

Yeşilçam'da genelde anne ve teyze rolünde olan masum bakışlarıyla iç ısıtan usta oyuncu Şükriye Atav'ın oğullarının da ünlü olduğu ortaya çıktı. İşte Şükriye Atav'ın oğulları...

Türk Sineması'nda neredeyse her filminde gördüğümüz, şefkatiyle yüreklerimizin okşandığı ünlü oyuncu Şükriye Atav, ağırlıklı olarak anne ve teyze rolünde yer almıştı.

İKİ OĞLU DA ÜNLÜ ÇIKTI

Şükriye Atav'ın yeğeni Ayşin Atav da, tıpkı halası gibi profesyonel oyuncu ve dublaj sanatçısı. Ancak usta oyuncunun kendisi gibi oyuncu iki oğlu olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam'ın cefakar annesiydi! Meğer 2 oğlu da kendisi kadar ünlüymüş

YALÇIN BORATAP

Atav'ın oğullarından biri olan Yalçın Boratap, Şehir Tiyatroları'nda sahne aldı. Dizi ve filmlerde de oynayan Boratap aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da görev alıyor.

Yeşilçam'ın cefakar annesiydi! Meğer 2 oğlu da kendisi kadar ünlüymüş

ERDÖL BORATAP

1937 yılında İstanbul'da doğan Erdöl Boratap; Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünü bitirdi. TRT ailesine 1960 yılında spiker olarak katılan Boratap, 2 yıl Ankara Radyosu'nda çalıştı. 1963 yılında İstanbul Radyosu'na geçen Boratap, emekli olana dek başarılı hizmetler sundu. Boratap, emekli olduktan sonra Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Beldesine yerleşti. Erdöl Boratap 2012'de hayata veda etti.

Yeşilçam'ın cefakar annesiydi! Meğer 2 oğlu da kendisi kadar ünlüymüş
Yeşilçam'ın cefakar annesiydi! Meğer 2 oğlu da kendisi kadar ünlüymüş
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Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın vazgeçilmez annesiydi! Oğulları da kendisi gibi ünlüymüş - Son Dakika


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