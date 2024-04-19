6 Nisan'da evinde rahatsızlanan ve tedavisi hastanede devam eden usta oyuncu Nuri Alço, geçireceği operasyon için Ankara'ya gönderildi.
Nuri Alço, Acıbadem Eskişehir Hastanesi'ndeki ilk muayenesinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın talimatları ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Alço'nun tedavisi, Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam etti. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından hayati tehlikesini atlatan Nuri Alço, dün akşam saatlerinde ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Daha önce baypas ve kalp kapağı operasyonu geçirdiği bilinen Nuri Alço'ya, Ankara'da kalp pili takılacağını belirten eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az. Seni çok seviyorum, varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri'm" şeklinde paylaşım yaptı.
Son Dakika › Magazin › Yeşilçam sanatçısı Nuri Alço, kalp pili operasyonu için Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika
Engelsiz Yaşam Vakfı'nın kurucu başkanı Atilla Kaplakarslan'dan görevi devralan Av. Edip Önder, yeni yönetim kuruluyla birlikte engelli bireylerin engellerini aşmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Vakfın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Av. Edip Önder, Tayyar Işıksaçan, Şeniz Ulusoy, Emrah Yedekçi, Nezih Ertuğrul Erdem, Hakim Seval Karataş, Fatih Dalma, Mustafa İsmet Mercan.
Ünlü oyuncu Nuri Alço, Eskişehir'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Alço, tedavisine yoğun bakımda başlandı. Eşi Burcu Alço, yapılan son açıklamada oyuncunun yarın taburcu olacağını duyurdu.
Umay Kadın Sesleri Korosu ve ZibziArt orkestrasıyla birlikte sahne alan Gülcan Köseoğlu, unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konser, zengin repertuarı ve renkli sahne performansıyla izleyicileri büyüledi. İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından birçok seçkin ismin katıldığı etkinlik, işitme engelli çocuklara destek olma adına önemli bir adım olarak kaydedildi.
Fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için kesik kadın başı figürüyle verdiği pozlar nedeniyle tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı özür metniyle durumu açıkladı. Kaygılaroğlu, amacının sevgilisinin sanat çalışmasına destek vermek olduğunu belirterek, rahatsızlık uyandırdığı için özür dilediğini ifade etti.
Şarkıcı Tayfun Duygulu, Kerim Tekin ile birlikte yazdığı 'Kar Beyazdır' şarkısının sözlerini hatırlatarak, duygusal bir paylaşım yaptı. Duygulu, geçmişte çektikleri bir fotoğrafı paylaşarak, Kerim Tekin'i özlediğini dile getirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)