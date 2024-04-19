Yeşilçam sanatçısı Nuri Alço, kalp pili operasyonu için Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika
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Yeşilçam sanatçısı Nuri Alço, kalp pili operasyonu için Ankara'ya sevk edildi

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Eskişehir'de tedavi altına alınan Yeşilçam sanatçısı Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlık sonucu kalp pili operasyonu için Ankara'ya sevk edildi. Alço, daha önce baypas ve kalp kapağı operasyonu geçirmişti.

19.04.2024 10:59  Güncelleme: 12:47
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6 Nisan'da evinde rahatsızlanan ve tedavisi hastanede devam eden usta oyuncu Nuri Alço, geçireceği operasyon için Ankara'ya gönderildi.

KALP PİLİ TAKILACAK

Nuri Alço, Acıbadem Eskişehir Hastanesi'ndeki ilk muayenesinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın talimatları ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Alço'nun tedavisi, Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam etti. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından hayati tehlikesini atlatan Nuri Alço, dün akşam saatlerinde ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Daha önce baypas ve kalp kapağı operasyonu geçirdiği bilinen Nuri Alço'ya, Ankara'da kalp pili takılacağını belirten eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az. Seni çok seviyorum, varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri'm" şeklinde paylaşım yaptı.

Yoğun bakımda tedavi gören Nuri Alço, operasyon için Ankara'ya sevk edildi
Yoğun bakımda tedavi gören Nuri Alço, operasyon için Ankara'ya sevk edildi
Yeşilçam sanatçısı Nuri Alço, kalp pili operasyonu için Ankara\'ya sevk edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Yeşilçam sanatçısı Nuri Alço, kalp pili operasyonu için Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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