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Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada - Son Dakika

Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada

23.09.2021 10:47

Manken Şevval Şahin ile aşk yaşayan Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz günlerde "Kerem'in selamı var" diyen bir grup kişinin saldırısına uğradı. Aral'ın Taksim'de yere yatırılarak tekme ve yumruklarla öldüresiye dövüldüğü anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Miss Turkey 2018 yarışması birincisi olan Şevval Şahin'in sevgilisi olan ve Kerem Kamışlı'yı denize atmasıyla tanınan 41 yaşındaki yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, sokakta yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan 3 şahıs sataşmaya başladı. Sözlü tartışma sonrası Aral koşarak şahıslardan kurtulmaya çalıştı. Ancak saldırgan şahıslar Aral'ı çelme takarak yere düşürdü. Neye uğradığını şaşıran Aral, yerde dakikalarca tekme ve yumruklarla öldüresiyle dövüldü. Saldırının ardından şahıslar koşarak uzaklaşırken, Aral ise çevredeki vatandaşlar tarafından yerden kaldırıldı.

YERE YATIRIP TEKME VE YUMRUKLARLA DÖVDÜLER

Dehşet anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Yiğit Marcus Aral, sokakta yürüdüğü esnada sözlü saldırıya uğruyor. Ardından Aral koşarak kaçmaya başlıyor. Saldırganlardan biri Aral'ın arkasından koşarak çelme takıyor. Yere düşen Aral, saldırganlar tarafından tekme ve yumruk atılarak dövülüyor. Saldırı sonrası şahıslar kaçarken, vatandaşlar yerde kalan Aral'ı ayağa kaldırıyor.

Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada

SALDIRGANLAR KAÇARKEN GÜVEN TİMLERİNE YAKALANDI

Öte yandan olay sonrası koşarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, o esnada bölgede devriye gezen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler tarafından sorgulanan şahıslar, sokakta kavga ettiklerini ve bu yüzden kaçtıklarını söyledi. Çevrede çalışma yapan güven timleri, hemen yan sokakta Aral ile karşılaştı. Aral'ın evine gittiği esnada tanımadığı 3 kişi tarafından saldırıya uğradığını ifade etti.

Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada

"KEREM'İN SELAMI VAR DİYEREK SALDIRDILAR"

Bunun üzerine Ahmet Ç. (22), Bünyamin K. ve Abdurrahman K. güven timleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen saldırganların ifadesi alınarak "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan Yiğit "Marcus" Aral ise, "Evime gidiyordum yanıma yaklaşan şahıslar 'Kerem'in selamı var' diyerek saldırdı. Kerem'in azmettirdiğini düşünüyorum" dediği öğrenildi.

Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 saldırgan, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada

Yiğit Marcus Aral, Kerem Kamışlı, Şevval Şahin, Miss Turkey, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada - Son Dakika
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