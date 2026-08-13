Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine olay sözler: Sana bir çakarım - Son Dakika
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Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine olay sözler: Sana bir çakarım

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Çeşme'deki konserini tamamlayan Yıldız Tilbe, etkinlik alanından ayrıldığı sırada yaşanan bir tartışmayla gündeme geldi. Bir güvenlik görevlisinin kendisine bağırmasına tepki gösteren sanatçının sözleri kameralara yansıdı.

Yıldız Tilbe, Çeşme'deki konserinin ardından yaşanan bir olay nedeniyle gündeme geldi. Konser çıkışında kalabalık arasında ilerleyen sanatçı ile bir güvenlik görevlisi arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine olay sözler: Sana bir çakarım

“KULAĞIMIN DİBİNDE BAĞIRIYOR”

Güvenlik görevlisinin kendisine yüksek sesle seslenmesine sinirlenen Tilbe, görevlinin kendisinden uzaklaşmasını istedi. O anlarda öfkeli olduğu görülen sanatçı, “Sana bir çakarım gidersin, gelmiş kulağımın dibinde bağırıyor. Sana bir çakarım, gidersin. Çekil!” sözleriyle tepki gösterdi.

Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine olay sözler: Sana bir çakarım

KONSER ÇIKIŞINDA TANSIYON YÜKSELDİ

Tilbe ile güvenlik görevlisi arasındaki tartışma kısa sürerken, sanatçı daha sonra bölgeden ayrıldı. Yaşanan anların sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte Tilbe'nin güvenlik görevlisine yönelik sert sözleri de kullanıcıların dikkatini çekti.

Yıldız Tilbe, Magazin, Sözler, İzmir, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine olay sözler: Sana bir çakarım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • kenan özkaya kenan özkaya:
    Yalnız kimse demesin kibir, gurur ve kendini beğenmişlik bende asla olamaz. Öyle bir sarar ruhunu, aklını kalbini bedenini hiç fark etmezsin zorluklarla çıktığın basamaklardan nasıl ağır ağır kaydığını. 3 3 Yanıtla
  • muratcil717@gmail.com [email protected]:
    Yıldız hanım candır ters zamanına denk gelmiş yoksa alçak gönüllü olduğunu herkes biliyor biraz delidir ne yapsa yeridir aldırmayın 2 2 Yanıtla
  • tytkcmjqny tytkcmjqny:
    Güvenlik görevlisi gariban kim ki bağırsın adam işini yapmaya çalışıyor ki bağırmak zorunda kalmış yazık bunlar böyle işte şöhretin gücüyle ezip geçiyorlar ülkemize yazık bunlarla yaşıyoruz. 2 2 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    beyni neyden dönmüş acaba :) 2 2 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler Sinan Zeybekler:
    sakin ol sen çakma bir dur 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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