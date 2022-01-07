Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, önceki gün menajeriyle birlikte Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Önce kozmetik mağazasına giren Tilbe, daha sonra konserlerinde giymek için elbise baktı.

"1 MİLYON KAÇ PARA YAPIYOR, ÇOK DEĞİL Mİ?"

Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Tilbe, sanatçıların pahalı sahne kıyafetleri sorulunca "Sabit bir modacım yok hepsini dolaşıyorum. Uygun bulduğum kıyafetleri alıyorum. Pazardan da olsa alırım" dedi. Şarkıcı, muhabirlerin "Beğenirseniz bir kıyafete 1 milyon TL verir misiniz?" sorusu karşısında para hesabı yapamayınca menajerinden yardım istedi. Tilbe, menajerine "1 milyon TL kaç para yapıyor? Çok para değil mi? Eski parayla trilyon mu ediyor. Biz o kadar veriyor muyuz?" diyerek şaşkın halleriyle herkesi güldürdü.

KADIN HAYRANI ÖPMEYE ÇALIŞTI

Alışverişini yaptıktan sonra yanına gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Yıldız Tilbe, tek tek fotoğraf çektirdi. Maskesiz dolaşan şarkıcı, yanına gelen kadın hayranının fotoğraf çektirdikten sonra kendisini öpmek istemesiyle neye uğradığını şaşırdı. "Pandemi var" diye şarkıcı, hayranının yanından uzaklaştırdı.