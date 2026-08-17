Yıldız Tilbe'yi görenler şaşkın! Yüzme bilmiyor ama bakın ne yaptı

Şarkıcı Yıldız Tilbe, kendine özgü tarzı ve sevilen şarkılarıyla yıllardır müzik dünyasının tanınan isimleri arasında yer alıyor. “Çabuk Olalım Aşkım”, “Hastayım Sana”, “Kış Güneşi” ve “Kandıramazsın Beni” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Tilbe, bu kez denizdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yoğun konser temposuna ara veren ünlü şarkıcı, tatil için Ege'yi tercih etti. Jet-ski'nin başına geçen Tilbe, denizin keyfini çıkardı. Yüzme bilmediğini daha önce dile getiren Tilbe'nin dalgalar üzerinde yaptığı zorlu manevralar gözlerden kaçmadı.

Yıldız Tilbe, jet-ski üzerinde eğlenceli anlar yaşadı. Su üzerindeki rahat tavırları ve yaptığı zorlu hareketler izleyenleri şaşırttı.