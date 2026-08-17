Yıldız Tilbe'yi görenler şaşkın! Yüzme bilmiyor ama bakın ne yaptı - Son Dakika
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Yıldız Tilbe'yi görenler şaşkın! Yüzme bilmiyor ama bakın ne yaptı

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Şarkıcı Yıldız Tilbe, tatil için bulunduğu Ege'de jet-ski kullanırken görüntülendi. Yüzme bilmediğini söyleyen Tilbe'nin dalgalar üzerindeki zorlu hareketleri dikkat çekti.

Şarkıcı Yıldız Tilbe, kendine özgü tarzı ve sevilen şarkılarıyla yıllardır müzik dünyasının tanınan isimleri arasında yer alıyor. “Çabuk Olalım Aşkım”, “Hastayım Sana”, “Kış Güneşi” ve “Kandıramazsın Beni” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Tilbe, bu kez denizdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yıldız Tilbe'yi görenler şaşkın! Yüzme bilmiyor ama bakın ne yaptı

Yoğun konser temposuna ara veren ünlü şarkıcı, tatil için Ege'yi tercih etti. Jet-ski'nin başına geçen Tilbe, denizin keyfini çıkardı. Yüzme bilmediğini daha önce dile getiren Tilbe'nin dalgalar üzerinde yaptığı zorlu manevralar gözlerden kaçmadı.

Yıldız Tilbe'yi görenler şaşkın! Yüzme bilmiyor ama bakın ne yaptı

Yıldız Tilbe, jet-ski üzerinde eğlenceli anlar yaşadı. Su üzerindeki rahat tavırları ve yaptığı zorlu hareketler izleyenleri şaşırttı.

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Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe'yi görenler şaşkın! Yüzme bilmiyor ama bakın ne yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Apple User Apple User:
    ya düşerse 1 0 Yanıtla
    Mustafa Arılık Mustafa Arılık:
    can yeleği var görmüyonmu 0 0
  • özkan çetin özkan çetin:
    yıldız ablam candır, herşey yakışır ablama.... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yıldız Tilbe'yi görenler şaşkın! Yüzme bilmiyor ama bakın ne yaptı - Son Dakika
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