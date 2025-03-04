Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı - Son Dakika
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Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

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Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun, Şeyma Subaşı'nın eski eşi Mohammed Alsaloussi'ye gönlünü kaptırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medya vasıtasıyla tanıştığı öne sürülen ikilinin Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldiği konuşuluyor.

04.03.2025 11:26  Güncelleme: 11:39
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'Yalı Çapkını' dizisinin başladığı dönemde Mert Yazıcıoğlu ile beraber olan Afra Saraçoğlu, ilişkisini bir anda bitirmiş, Mert Ramazan Demir hakkında çıkan aşk dedikodularını da reddetmişti.

Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

DUDAK DUDAĞA YAKALANMIŞLARDI

Saraçoğlu ile Demir, bir yaz günü denizin ortasında dudak dudağa yakalanınca ortada bir ilişki olduğu belgelenmiş oldu. Sevgili olduklarını kısmen kabullenen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, birkaç kere beraber görüntülendiyse de özel hayatları hakkında konuşmama konusunda hep kararlı davrandı.

Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

DEMİR, BAŞKA BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ

Geçen günlerde ise Mert Ramazan Demir'in Ulus'ta Afra Saraçoğlu'yla yaşadığı eve değil de Etiler'deki bekar evine başka bir kadınla girdiği görüntülendi.

Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

ATİNA'DA BİR ARAYA GELMİŞLER

İkilinin ayrıldığı konuşulurken Afra Saraçoğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.Takvim'in haberine gören Afra, Şeyma Subaşı'nın eski eşi Mısırlı Mohammed Alsaloussi'ye gönlünü kaptırdı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı belirtilen ikilinin daha sonra Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldiği öne sürüldü.

Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

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Son Dakika Magazin Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yahya Gültekin:
    Bu zaman içindeki insanların çoğu parayla aşık olup parayla aşkı bitiriyor huzur mutluluk sevgi saygı yok para para para 19 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Yahu bu aşk mı Resmen para ile yapılan gizli fuhuş 7 0 Yanıtla
  • Azad Aliyev:
    Veren verene 0 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Ölümün olduğu dünyada ölümü unutmak ahmak insanların işidir 0 0 Yanıtla
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