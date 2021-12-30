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Yılın son klip çekiminde kahkahalar havada uçuştu - Son Dakika

Yılın son klip çekiminde kahkahalar havada uçuştu

30.12.2021 13:12
Yılın son klip çekiminde kahkahalar havada uçuştu

Ferman Toprak, geçtiğimiz gün "Seni Almadan Gitmem" isimli yeni şarkısına Şafak Sezer yönetmenliğinde klip çekti. Riva Kuş Evi Restaurant'da gerçekleştirilen klip çekiminde Ferman Toprak ve klip yönetmeni Şafak Sezer mangal başına geçti. İşte detaylar…

Set ekibine et pişirerek servis eden ikili ziyafetin ardından Hülya Avşar'ın simit açıklamasına esprili bir şekilde takıldılar. Şafak Sezer mangalda simit pişirerek Hülya Avşar'ın simit açıklamasına esprili bir gönderme yaptı: "Ben zamanında simit bulamayıp kolumu yedim." Bu esprisiyle çevresindekilere kahkaha attıran Şafak Sezer, ardından da "Hülya benim canım. Ben çok severim Hülya Hanım'ı. Benim aramı açmayın kendisiyle. Ben sadece mizah yapıyorum." şeklinde konuştu.

Çekim arasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan iki eski dost, açıklamalarıyla kahkaha tufanı yaşattı. Pandemi sürecinde çok kilo aldığını söyleyen Şafak Sezer şöyle konuştu: " Mutfakta ben yağ üzerine çalışıyorum. Her yolu denedim. Ne yapsam hiçbir şey olmuyor. Liposakşın yaptırdım ama yine de kilo veremedim." Ayrıca Ferman Toprak'ın klipteki yeni imajını çok beğendiğini vurgulayan Safak Sezer, Berdan Mardini'nin son dönemde sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafları şöyle değerlendirdi: "Berdan'ı çok beğeniyorum. Özcan Deniz Berdan'ı aramış, birader hayırdır sanki kendime bakıyorum demiş. Kendi fotoğrafı diye bakmış. Çok benziyorlar ama bence Özcan bu havalarda çıplak gezmez" diyerek güldürdü.

Ferman Toprak, "Hayatı Tespih Yapmışım" şarkısından sonra yeniden çok iyi bir şarkı yakaladıklarını ve en yakın zamanda bu eseri müzikseverlerle paylaşmak için sabırsızlandığını vurguladı.

Yılın son klip çekiminde kahkahalar havada uçuştu
Yılın son klip çekiminde kahkahalar havada uçuştu

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Ferman Toprak, Hülya Avşar, Şafak Sezer, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yılın son klip çekiminde kahkahalar havada uçuştu - Son Dakika Magazin


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