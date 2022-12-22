Sunucu Saba Tümer'den eski partneri Pakize Suda'ya veda: Bırakıp gideceğin aklıma gelmedi - Son Dakika
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Sunucu Saba Tümer'den eski partneri Pakize Suda'ya veda: Bırakıp gideceğin aklıma gelmedi

22.12.2022 10:58

Uzun yıllar "Lütfen Bu Konulara Girmeyelim" isimli programı beraber sunduğu Pakize Suda'nın ölümüyle adeta yıkılan Saba Tümer sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Suda ile eğlenceli bir telefon görüşmesini paylaşan Tümer, "O kadar güzel vakitler geçirdik ki bir anda hepsi gözümde canlandı. Bizi bir gün bırakıp gideceği aklıma gelmezdi" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda demans teşhisi konulan ve bir süredir hastalıklarla boğuşan ünlü oyuncu ve yazar Pakize Suda, 70 yaşında beyne pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti. Suda'nın ölümü gündeme otururken bir dönem birlikte "Lütfen Bu Konulara Girmeyelim" isimli program yaptığı Saba Tümer'den de paylaşım gecikmedi.

"BİZİ BIRAKIP GİDECEĞİ AKLIMA GELMEZDİ"

Instagram hesabından Pakize Suda ile bir telefon görüşmesini yayınlayan Saba Tümer, şu notu düştü: "Renkler teker teker eksiliyor, Pako'nun gidişi de yaraya tuz ekti adeta. Pako bir zamanların Aynalı Meyhanesi'nde efsaneydi, sonra yıllarca köşe yazılarıyla güldürdü. Biz de birlikte televizyon programı yaptık ve çok eğlendik. Deli dolu, şen şakrak, farklı bir zekası olan özel bir kadındı. İki sene sürdü program ama biz onunla sabah akşam birlikteydik. O AVM senin bu AVM benim gezip duruyorduk çokta eğleniyorduk beraber. O benim topuklu ayakkabılarla dolaşmamla dalga geçiyordu, arabada şarkı söylediğimde sesim çok kötü olduğu için 'Bu şarkıyı sonuna kadar bilmiyorsundur inşallah' diyordu. O kadar güzel vakitler geçirdik ki bir anda hepsi gözümde canlandı. Her gidenle biraz daha eksiliyoruz, Pakize Suda'nın da hep hayatımızda olacağını, hep bizi güldüreceğini düşünürdüm. Bizi bir gün bırakıp gideceği aklıma gelmezdi. Nurlar içinde yat Pako'm seni çok özleyeceğim…"

Saba Tümer'den eski partner Pakize Suda'na duygusal veda: Bırakıp gideceğin aklıma gelmedi
Saba Tümer'den eski partner Pakize Suda'na duygusal veda: Bırakıp gideceğin aklıma gelmedi
Saba Tümer'den eski partner Pakize Suda'na duygusal veda: Bırakıp gideceğin aklıma gelmedi
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Pakize Suda, Saba Tümer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sunucu Saba Tümer'den eski partneri Pakize Suda'ya veda: Bırakıp gideceğin aklıma gelmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sunucu Saba Tümer'den eski partneri Pakize Suda'ya veda: Bırakıp gideceğin aklıma gelmedi - Son Dakika
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