Yılmaz Kunt\'tan ayrılan Alya aşka kapıları kapattı

Şarkıcı Alya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konserin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında sahneye çıkan sanatçı, müzik çalışmalarının yanı sıra özel hayatına ilişkin de samimi açıklamalar yaptı. Oyuncu Yılmaz Kunt ile yeniden denediği ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Alya, aşk hayatında yeni bir dönem başlattığını söyledi.

"AYAKLARIMI YERDEN KESEN BİRİ OLANA KADAR AŞKI RAFA KALDIRDIM"

Yılmaz Kunt ile ayrılığının ardından hayatına yeni birini almak konusunda acele etmediğini belirten Alya, bundan sonraki ilişkilerinde beklentilerini yükselteceğini dile getirdi. Ünlü şarkıcı, "Ayaklarımı yerden kesen biri olana kadar aşkı rafa kaldırdım" diyerek gönül kapılarını şimdilik kapattığını açıkladı.

Yılmaz Kunt

"SABIR İSTEYEN ANNESİNE GİTSİN"

İlişkilerde artık daha seçici olacağını vurgulayan Alya, geçmişte yaşadığı deneyimlere de göndermede bulundu. Şarkıcı, "Çıtayı bayağı yukarı çekmeyi düşünüyorum. Sabır isteyen annesine gitsin. 10 senedir çeke çeke bir hâl oldum. Bundan sonra onlar beni çeksin" sözleriyle dikkat çekti.

Alya'nın bu açıklaması, Yılmaz Kunt ile sona eren ilişkisinin ardından aşka bakışının değiştiğini ortaya koydu.

SİNAN AKÇIL İLE YENİ ŞARKI HAZIRLIĞINDA

Özel hayatının yanı sıra kariyerindeki gelişmelerden de söz eden Alya, Sinan Akçıl ile yeni şarkılar üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Akçıl'ın kendisi için yazdığı bir şarkıyı ilk dinlediğinde gözyaşlarına boğulduğunu anlatan sanatçı, birlikte hazırladıkları eserlerden en az birini yayımlamayı planladıklarını belirtti.

DİZİ EKRANLARINA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Oyunculuk geçmişi de bulunan Alya, yeni bir dizi projesinden teklif aldığını söyledi. Henüz resmi imzaların atılmadığını belirten şarkıcı, anlaşma tamamlanmadan projenin ayrıntılarını paylaşmak istemediğini ifade etti.