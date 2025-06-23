Yönetmen Ahmet Selim Tuncer memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Yönetmen Ahmet Selim Tuncer memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Yönetmen Ahmet Selim Tuncer memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
23.06.2025 15:22
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Yönetmen ve yapımcı Ahmet Selim Tuncer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Son olarak memleketi Ünye'de ''Aşkın Dünkü Çocukları'' adlı filmi çeken Tuncer, Ünye Büyük Cami'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazeye siyaset, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

En son memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde Uğur Yücel, Mehmet Özgür ve Hülya Avşar'ın başrolünü oynadığı "Aşkın Dünkü Çocukları" adlı sinema filmini çeken Tuncer'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Yönetmen Ahmet Selim Tuncer memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Ünye Büyük Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası ünlü yönetmen ve yapımcı Selim Tuncer aile kabristanına defnedildi. Cenazeye eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, sanatçı Yücel Arzen, iş arkadaşları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yönetmen Ahmet Selim Tuncer memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

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Son Dakika Magazin Yönetmen Ahmet Selim Tuncer memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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