Türkiye Yüzyılı Marşı'nın bestekarı, şair, ses sanatçısı ve piyanist AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, Kayseri'de konser verdi.
Talas Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Marşı'nın bestekarı, şair, ses sanatçısı ve piyanist AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen'in katıldığı konser düzenlendi. Konsere Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve vatandaşlar katıldı. Sanatseverlerle bir araya gelen Büyükkılıç, rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında sanat, sanayi, turizm gibi her alanda 'biz de varız anlayışı' içerisinde çalıştıklarını, sanat ve kültürde ön plana çıkacak şekilde gayretlerini sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Büyükılıç, burada sanatseverlere gerçekleştirdiği konuşmasında; "Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe başkanı kardeşimizle el ele vermek suretiyle bu çalışmaları yaparken, Talas'ımız üniversitelerimizin merkezinde bulunması sebebiyle bir adım öne çıkmakta, bunu da hak ediyor. Sağ olsun, var olsun" dedi. Yeni dönemde de kültür, sanat alanında çalışmaların süreceğini vurgulayan Büyükkılıç; "İnşallah Mevla'm nasip eder, siz de teveccüh ederseniz, önümüzdeki dönemlerde bu alanlarda daha da fazla etkinlikler yapıp, sevgili yavrularımızı, gençlerimizi siz sanatsever dostlarımızı inançlarıyla ve kültürleriyle buluşturup, geleceğe taşımak adına gayretlerimizi sürdüreceğimizi ifade ediyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın bereketini yaşıyoruz" diye konuştu.
Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği konserde, şair, ses sanatçısı ve piyanist AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen birbirinden güzel eserler seslendirdi. - KAYSERİ
Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesinin belirlendiğini ifade ederek, başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını ve başvuru şartlarını açıkladı.
Yeni sağlık personeli alımı için takvimin işlemeye başladığını duyuran Sağlık Bakanı Koca, ''Alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak'' dedi.
İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında ceketini çıkartıp kolları sıvayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, salondaki partililerden de ceketini çıkarmasını istedi. İmamoğlu'nun talimatı sonrası salondaki partililer hep birlikte ceketlerini çıkarttı.
Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcu bulunmasına rağmen, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belirlendi. İngiliz oyuncu Ryan Kent ve sakatlığı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres, listede yer almadı.
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
İstanbul'da bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda tutuklanan 4 şüpheliden birinin Youtube fenomeni olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinde masaj salonunu açma sebepleri ve suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şiddetli yağışa anında müdahale ettiklerini belirterek, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Can kaybının olmadığını belirten Böcek, vatandaşların acil işleri olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica etti.
Son Dakika › Magazin › Yücel Arzen Kayseri'de konser verdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?