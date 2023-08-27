Yurt dışında dereceye giremeyen Türkiye 3\'üncü Güzeli Selin Gurdikyan başka bir yarışmaya katılmayacak

Eski Türkiye Güzellik Kraliçesi Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, Miss Supranational yarışmasında dereceye girememişti. Gurdikyan bundan sonra başka bir yarışmaya katılmayacağını ifade etti.

DERECEYE GİREMEDİ

Neşe Erberk'in Türkiye 3'üncü Güzeli olan kızı Selin Gurdikyan, Miss Supranational'da Türkiye'yi temsil etmişti. Yarışmada derece alamayan Selin Gurdikyan'ın hevesi kırıldı.

"SONUÇ BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Sonobmagazin'in haberine göre elinde valiziyle Nişantaşı'nda görüntülenen Selin "Sonuç beni çok üzdü. En azından ilk 24'te olmayı bekliyordum. Bundan sonra başka bir yarışmaya katılmayacağım" dedi.