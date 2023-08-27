Eski Türkiye Güzellik Kraliçesi Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, Miss Supranational yarışmasında dereceye girememişti. Gurdikyan bundan sonra başka bir yarışmaya katılmayacağını ifade etti.
Neşe Erberk'in Türkiye 3'üncü Güzeli olan kızı Selin Gurdikyan, Miss Supranational'da Türkiye'yi temsil etmişti. Yarışmada derece alamayan Selin Gurdikyan'ın hevesi kırıldı.
Sonobmagazin'in haberine göre elinde valiziyle Nişantaşı'nda görüntülenen Selin "Sonuç beni çok üzdü. En azından ilk 24'te olmayı bekliyordum. Bundan sonra başka bir yarışmaya katılmayacağım" dedi.
Son Dakika › Magazin › Yurt dışında dereceye giremeyen Türkiye 3'üncü Güzeli Selin Gurdikyan başka bir yarışmaya katılmayacak - Son Dakika