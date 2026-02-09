Yüz nakli yaptıran Didem Ceran\'ın son hali: Harika gözüküyorum

Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, Güney Kore'de geçirdiği kapsamlı yüz estetiği operasyonunun 17. gününde sosyal medyada sürecin son durumunu paylaştı ve takipçilerinin sorularına yanıt verdi. Ceran, ameliyat sonrası değişimini gün gün paylaşırken, doğal görünümün zaman alacağını da hatırlattı.
Didem Ceran, yüzündeki çöküklüklerden rahatsız olduğu için Kore'de ameliyat masasına yattığını belirtti. Operasyon kapsamında elmacık kemikleri, yanak ve şakak kemiklerine müdahale edildi. Ayrıca göz büyütme ameliyatı da geçirdi.
Ceran, takipçilerinden gelen yorumlara cevap verirken, "İyileşmemi neden beklemiyorsunuz? Daha iyileşmedim" ifadelerini kullandı. Ameliyat sonrası sürecin zaman alacağını ve doğal görünümün oluşmasının sabır gerektirdiğini vurguladı.
Ceran, sosyal medyada son halini paylaşarak, "Hiç ameliyat olmamış gibi gözükmemi bekliyorsunuz. Ki harika gözüküyorum" dedi ve takipçilerinin beğenisine sundu.
