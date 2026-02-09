Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum

Haberin Videosunu İzleyin
Yüz nakli yaptıran Didem Ceran\'ın son hali: Harika gözüküyorum
09.02.2026 15:45  Güncelleme: 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yüz nakli yaptıran Didem Ceran\'ın son hali: Harika gözüküyorum
Haber Videosu

Survivor'dan tanınan Didem Ceran, Güney Kore'de geçirdiği kapsamlı yüz estetiği operasyonunun ardından sosyal medyada sürecin son durumunu paylaştı. Takipçilerinden gelen tepkilere yanıt veren Ceran, doğal görünümün zaman alacağını hatırlatırken, yeni halini ''Harika gözüküyorum'' sözleriyle duyurdu.

Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, Güney Kore'de geçirdiği kapsamlı yüz estetiği operasyonunun 17. gününde sosyal medyada sürecin son durumunu paylaştı ve takipçilerinin sorularına yanıt verdi. Ceran, ameliyat sonrası değişimini gün gün paylaşırken, doğal görünümün zaman alacağını da hatırlattı.

YÜZ NAKLİNİ KORE'DE YAPTIRDI

Didem Ceran, yüzündeki çöküklüklerden rahatsız olduğu için Kore'de ameliyat masasına yattığını belirtti. Operasyon kapsamında elmacık kemikleri, yanak ve şakak kemiklerine müdahale edildi. Ayrıca göz büyütme ameliyatı da geçirdi.

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİNE YANIT VERDİ

Ceran, takipçilerinden gelen yorumlara cevap verirken, "İyileşmemi neden beklemiyorsunuz? Daha iyileşmedim" ifadelerini kullandı. Ameliyat sonrası sürecin zaman alacağını ve doğal görünümün oluşmasının sabır gerektirdiğini vurguladı.

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum

Ceran, sosyal medyada son halini paylaşarak, "Hiç ameliyat olmamış gibi gözükmemi bekliyorsunuz. Ki harika gözüküyorum" dedi ve takipçilerinin beğenisine sundu.

Didem Ceran, Güney Kore, Son Hali, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti
Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı
3 gündür aranıyordu Cansız bedeni denizde bulundu 3 gündür aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu
Özcan Deniz’in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
Evli çift evlerinde ölü bulundu Evli çift evlerinde ölü bulundu
Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmenin yere yığıldığı anlar kameralarda Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmenin yere yığıldığı anlar kameralarda
Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star kadrosunda Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star kadrosunda
Keçiören Belediye Başkanı CHP’den istifa etti, Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi

15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
15:27
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
15:21
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı Miktar inanılmaz
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz
15:11
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
15:02
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
14:54
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Hep bir ağızdan o sloganı attılar
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar
14:41
CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
14:22
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
11:29
Bitişik 2 bina bir anda yıkıldı, 13 kişi feci şekilde can verdi
Bitişik 2 bina bir anda yıkıldı, 13 kişi feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 16:18:48. #7.11#
SON DAKİKA: Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.