Zeynep Bastık, genç işletmeci Ali Can Ayyıldız'a aşkını ilan etti - Son Dakika
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Zeynep Bastık, genç işletmeci Ali Can Ayyıldız'a aşkını ilan etti

13.07.2023 09:24

Şarkıcı Zeynep Bastık, Roman havası konseptli doğum günü partisinde işletmeci Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşadığını açıkladı. Ayyıldız, sosyal medya hesabından çektikleri kucak pozu paylaşarak ilişkilerini duyurdu. Bastık, daha önce evlendiği menajeriyle boşanmıştı.

Şarkıları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık, önceki gün Roman havası konseptli bir doğum günü partisi düzenledi. Kobra Murat'ın sahneye çıktığı partide çılgınlar gibi eğlenen Bastık'ın işletmeci Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşadığı öğrenildi. Bastık ile partide sarmaş dolaş poz veren Ayyıldız, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti.

KUCAK POZUNU YAYINLADI

Doğum gününde verdiği pozlar ve danslarıyla çok konuşulan Zeynep Bastık, Instagram hesabından İstanbul'da ve Yalıkavak'ta şubesi olan bir Uzak Doğru restoranının sahibi olan Ali Can Ayyıldız ile pozunu paylaştı. İkiliyle ilgili aşk dedikoduları çıkarken Ayyıldız'dan beklenen hamle geldi. Dün akşam Bastık ile birlikte yemek yiyen Ayyıldız, Instagram hesabından Bastık'ın doğum gününde verdikleri kucak pozunu yayınlayarak "Ve bununla" notunu düştü. İkilinin ilişkisi de bu paylaşımla belgelenmiş oldu.

Zeynep Bastık, 2021 menajeri Tolga Akış ile nikah masasına oturmuş ancak evliliklerinin 1. senesi dolmadan boşanma kararı alarak yollarını ayırmışlardı.

Zeynep Bastık, genç işletmeci Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşamaya başladı
Zeynep Bastık, genç işletmeci Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşamaya başladı
YORUMLAR (1)
  • BatuhanCG: Emin miyiz? Arkadaş olmasınlar? :D Malum bunların arkadaşlık anlayışları biraz farklı. Cevap Yaz 48 2 Yayından Kaldır
500
Zeynep Bastık'ın doğum günü partisinde Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa poz verdiği anlar sosyal medyayı salladı Zeynep Bastık'ın doğum günü partisinde Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa poz verdiği anlar sosyal medyayı salladı

Zeynep Bastık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zeynep Bastık, genç işletmeci Ali Can Ayyıldız'a aşkını ilan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeynep Bastık, genç işletmeci Ali Can Ayyıldız'a aşkını ilan etti - Son Dakika
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