Zeynep Bastık, genç işletmeci Ali Can Ayyıldız'a aşkını ilan etti

Şarkıları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık, önceki gün Roman havası konseptli bir doğum günü partisi düzenledi. Kobra Murat'ın sahneye çıktığı partide çılgınlar gibi eğlenen Bastık'ın işletmeci Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşadığı öğrenildi. Bastık ile partide sarmaş dolaş poz veren Ayyıldız, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti.

KUCAK POZUNU YAYINLADI

Doğum gününde verdiği pozlar ve danslarıyla çok konuşulan Zeynep Bastık, Instagram hesabından İstanbul'da ve Yalıkavak'ta şubesi olan bir Uzak Doğru restoranının sahibi olan Ali Can Ayyıldız ile pozunu paylaştı. İkiliyle ilgili aşk dedikoduları çıkarken Ayyıldız'dan beklenen hamle geldi. Dün akşam Bastık ile birlikte yemek yiyen Ayyıldız, Instagram hesabından Bastık'ın doğum gününde verdikleri kucak pozunu yayınlayarak "Ve bununla" notunu düştü. İkilinin ilişkisi de bu paylaşımla belgelenmiş oldu.

Zeynep Bastık, 2021 menajeri Tolga Akış ile nikah masasına oturmuş ancak evliliklerinin 1. senesi dolmadan boşanma kararı alarak yollarını ayırmışlardı.