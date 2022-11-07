Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu sarmaş dolaş yakalandı - Son Dakika
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Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu sarmaş dolaş yakalandı

08.11.2022 08:51

Geçtiğimiz aylarda Tolga Akış'tan tek celsede boşanan Zeynep Bastık, katıldığı doğum günü partisinde Uraz Kaygılaroğlu ile samimi şekilde görüntülendi. Aşk yaşadıkları iddia edilen çiftten henüz bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz sene temmuz ayında menajeri Tolga Akış ile nikah masasına oturan Zeynep Bastık, haziran ayında daha evliliğinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Akış ile evliliğini tek celsede bitiren Bastık'ın yurtdışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan Bastık hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.

SAMİMİ ŞEKİLDE DANS ETTİLER

Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu, Umut Kurt'un eşi Melisa İnci'nin 30. yaş kutlamasında karşılaştı. İkili kısa sürede yan yana gelip saatlerce sohbet etti. Daha sonra ikili DJ'e eşlik edip dans ettiler. Uzun süre baş başa sohbet eden ikili daha sonra başka mekanda devam eden doğum günü partisine geçti. İkilinin samimi halleri burada da devam etti.

Sarmaş dolaş eğlendiler! Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor?
Sarmaş dolaş eğlendiler! Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor?
Sarmaş dolaş eğlendiler! Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor?
Kaynak: Snob Magazin
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Uraz Kaygılaroğlu, Zeynep Bastık, Umut Kurt, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu sarmaş dolaş yakalandı - Son Dakika

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