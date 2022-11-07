Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu sarmaş dolaş yakalandı

"Bir yere yazın" diyen Dilmen'den canlı yayında Jorge Jesus ile ilgili büyük kehanet

Geçtiğimiz sene temmuz ayında menajeri Tolga Akış ile nikah masasına oturan Zeynep Bastık, haziran ayında daha evliliğinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Akış ile evliliğini tek celsede bitiren Bastık'ın yurtdışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan Bastık hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.

SAMİMİ ŞEKİLDE DANS ETTİLER

Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu, Umut Kurt'un eşi Melisa İnci'nin 30. yaş kutlamasında karşılaştı. İkili kısa sürede yan yana gelip saatlerce sohbet etti. Daha sonra ikili DJ'e eşlik edip dans ettiler. Uzun süre baş başa sohbet eden ikili daha sonra başka mekanda devam eden doğum günü partisine geçti. İkilinin samimi halleri burada da devam etti.