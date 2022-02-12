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Zeynep Beşerler'den küfürlü tepki! Üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına isyan etti - Son Dakika

Zeynep Beşerler'den küfürlü tepki! Üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına isyan etti

12.02.2022 10:45

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Verilen karara oyuncu Zeynep Beşerler isyan etti. Bir çocuk annesi oyuncu Beşerler, sosyal medya hesabından küfürlü bir paylaşım yaparak sitem etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını duyurdu. Adaylar, sınav puanına ortaöğretim başarı puanını ekleyerek yerleşme imkanı elde edecek. 135 dakika olan TYT testinin süresi, 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya çıkarılacak. YÖK'ün sosyal medyada gündem olan kararına oyuncu Zeynep Beşerler'den de tepki geldi.

KÜFREDEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken Zeynep Beşerler, Twitter hesabından yaptığı küfürlü paylaşımda baraj puanının kaldırılmasına "Çok affedersiniz yapacağınız işi s..... İlkokuldan verin doktoralarını, uğraşmayalım çocuk okutacağız diye. Bize de yazık" diyerek tepki gösterdi.

Zeynep Beşerler, üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına küfrederek tepki gösterdi

ZEYNEP BEŞERLER KİMDİR?

Zeynep Beşerler, 1 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü 3. Sınıftayken okulu bıraktı. Bir arkadaşının gece kulübünde tanıştığı yönetmen Sinan Çetin sayesinde reklam filmlerinde oynamaya başladı. Bu reklamdan sonra Number 1 TV'den gelen teklifi değerlendirip, moda, spor, yarış gibi birçok program yaptı. Tarkan'ın Dudu klibinde oynadı.

Zeynep Beşerler, üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına küfrederek tepki gösterdi

O sıra Uğur Yücel'le tanıştı ve Alacakaranlık Kuşağı'nda oynamaya başladı. 2005 yılında "Ihlamurlar Altında" adlı dizide Bülent İnal, Tuba Büyüküstün, Sinan Tuzcu, Özge Borak, Billur Kalkavan, Nur Sürer, Erkan Bektaş, Fırat Tanış, Avni Yalçın ile birlikte oynadı. Ekim 2013 ayında Emir İçgören ile evlendi. Kerem adında bir oğlu oldu. 2015 yılında TV 360'de Zeynep Beşerler ile "Başka Bi'Dünya" adı ile program yaptı.

Zeynep Beşerler, üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına küfrederek tepki gösterdi
Zeynep Beşerler, üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına küfrederek tepki gösterdi
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Zeynep Beşerler, Lisans, Baraj, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zeynep Beşerler'den küfürlü tepki! Üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına isyan etti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Zeynep Beşerler'den küfürlü tepki! Üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına isyan etti - Son Dakika
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