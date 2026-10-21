Zeynep Çamcı anne oldu! Oğluna Can adını verdi - Son Dakika
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Zeynep Çamcı anne oldu! Oğluna Can adını verdi

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Zeynep Çamcı anne oldu! Oğluna Can adını verdi
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Oyuncu Zeynep Çamcı, ilk bebeğini kucağına aldı. Genç oyuncu oğluna Can adını verdi.

Oyuncu Zeynep Çamcı’dan müjdeli haber geldi. Yönetmen Serhat Bayram ile 2015 yılında evlenen Çamcı, ilk kez anne oldu. Erkek bebek dünyaya getiren oyuncu, oğluna Can adını verdi.

Zeynep Çamcı anne oldu! Oğluna Can adını verdi

MÜJDELİ HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Hamilelik sürecini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 39 yaşındaki oyuncu, bebeğiyle çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çamcı, gönderisine “Hoş geldin Can’om” notunu ekledi.

Zeynep Çamcı anne oldu! Oğluna Can adını verdi

Çamcı ve Bayram, 15 Ekim’de dünyaya gelen oğullarıyla ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı. Oyuncunun paylaşımı takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı.

Zeynep Çamcı anne oldu! Oğluna Can adını verdi
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