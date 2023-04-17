Zeynep Demirel, kendisine "Git Kuran-ı Kerim oku" diyen takipçisine ateş püskürdü - Son Dakika
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Zeynep Demirel, kendisine "Git Kuran-ı Kerim oku" diyen takipçisine ateş püskürdü

17.04.2023 10:27

Eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, okuduğu kitabı paylaştığı hikayesine, "Git Kuran-ı Kerim oku" diyen takipçisine sertçe çıkışarak, "Ben 3 kere okudum. Bu arkadaş ve bunun gibilerin ezberlenmiş 2-3 Arapça dua dışında İslamiyet'i zerre bilmediğine adımın Zeynep olduğu kadar eminim" ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depreme eşi Volkan Demirel ile Hatay'da yakalanan oyuncu Zeynep Demirel, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak okuduğu kitabı paylaşan Demirel, kendisine tepki gösteren takipçisine sert çıktı.

"KURAN-I KERİM'İ 3 KERE OKUDUM"

"Ruhun Yaralı Şifacısı" kitabını okuyan Volkan Demirel'in eşi o anları da Instagram hesabından yayınladı. Bir kullanıcı da Demirel'in paylaşımına tepki göstererek "Git Kuran-ı Kerim oku. Bu ne saçmalık" dedi. Gelen mesaja sinirlenen Zeynep Demirel ise "Valla ben 3 defa okudum. Sadece Kur'anı Kerim'i de değil semavi din kitaplarının hepsini. Bu arkadaş ve bunun gibilerin ezberlenmiş 2-3 Arapça dua dışında İslamiyet'i zerre bilmediğine de adımın Zeynep olduğu kadar eminim. Ha bu benim eleştirdiğim bir şey mi? Hayır, isteyen istediği şekilde yaşar. Dünyada milyon çeşit bitki var. Ama iş ona buna laf atmaya geldi mi orada dur! Asıl saçmalık budur. Ve maalesef ki sizin gibilerin sayısı çok fazla" diyerek tepki gösterdi.

Zeynep Demirel'den 'Git Kuran-ı Kerim oku' diyen takipçisine sert tepki
Zeynep Demirel'den 'Git Kuran-ı Kerim oku' diyen takipçisine sert tepki
Zeynep Demirel'den 'Git Kuran-ı Kerim oku' diyen takipçisine sert tepki
Zeynep Demirel'den 'Git Kuran-ı Kerim oku' diyen takipçisine sert tepki
Zeynep Demirel'den 'Git Kuran-ı Kerim oku' diyen takipçisine sert tepki
YORUMLAR (1)
  • ahmet kasap: NE KADAR GÜZEL KURANI KERİMİ 3 DEFA OKUMANIZ ALLAH DEVAMINI GETİRSİN İNŞ AMA OKUMAKLA YETMİYOR Kİ HAYATINIZA NE KADAR KURANI GEÇİREBİLDİNİZ O DA ÇOK ÖNEMLİ HÜRMETLE Cevap Yaz 33 8 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Zeynep Demirel, kendisine 'Git Kuran-ı Kerim oku' diyen takipçisine ateş püskürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeynep Demirel, kendisine "Git Kuran-ı Kerim oku" diyen takipçisine ateş püskürdü - Son Dakika
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