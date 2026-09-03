2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim'de, giriş belgeleri 25 Eylül'de açıklanacak - Son Dakika
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2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim'de, giriş belgeleri 25 Eylül'de açıklanacak

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim\'de, giriş belgeleri 25 Eylül\'de açıklanacak
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ÖSYM, 2026 KPSS Ön Lisans sınavının 4 Ekim 2026'da yapılacağını duyurdu. Adaylar, sınava giriş belgelerini 25 Eylül 2026'dan itibaren ais.osym.gov.tr üzerinden alabilecek; belgeler postayla gönderilmeyecek.

2026 KPSS Ön Lisans sınavı, yüksekokul mezunlarının sözleşmeli memur olabilmek için katıldığı sınav, 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. ÖSYM'nin takvimine göre sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri, sınavdan yaklaşık 10 gün önce 25 Eylül 2026'da açıklanacak.

Adaylar, sınava girecekleri bina, salon ve sıra bilgilerini içeren belgelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle alabilecek. Belgeler posta ile gönderilmeyecek, yalnızca elektronik ortamda sunulacak.

Sınav günü adayların fotoğraflı renkli Sınava Giriş Belgesi ile geçerli kimlik kartı veya pasaport bulundurmaları zorunlu. Belge üzerinde sonradan eklenmiş yazı veya işaret bulunmamalı. Adaylara sınav binasını önceden görmeleri öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Eylül, Memur, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur 2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim'de, giriş belgeleri 25 Eylül'de açıklanacak - Son Dakika

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