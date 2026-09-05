2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları bugün başladı, ücret 800 TL oldu. - Son Dakika
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2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları bugün başladı, ücret 800 TL oldu.

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları bugün başladı, ücret 800 TL oldu.
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2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları bugün başladı ve 8 Eylül'e kadar sürecek. Lise mezunları, 800 TL başvuru ücretiyle ÖSYM üzerinden işlem yapabilecek; sınav 25 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 19 Kasım'da açıklanacak.

2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim başvuru süreci, ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte bugün itibarıyla başladı. Lise mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar, kamu kurumlarında görev alabilmek için başvurularını 27 Ağustos ile 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde geç başvuru imkanı tanınacak.

ÖSYM tarafından açıklanan başvuru kılavuzuna göre sınav başvuru ücreti 800 TL olarak belirlendi. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak tamamlayabilecek. Kişisel ve öğrenim bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından gerekli alanlar doldurulacak.

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sürecine ilişkin tüm detaylara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Eylül, Memur, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur 2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları bugün başladı, ücret 800 TL oldu. - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları bugün başladı, ücret 800 TL oldu. - Son Dakika
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