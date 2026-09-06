KPSS kapılar kapandı derken terlikle koşan aday sınava saniyelerle geç kaldı - Son Dakika
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KPSS kapılar kapandı derken terlikle koşan aday sınava saniyelerle geç kaldı

KPSS kapılar kapandı derken terlikle koşan aday sınava saniyelerle geç kaldı
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Antalya'da KPSS Lisans oturumuna geç kalan Baran Bayraklı, elinde terliğiyle yalın ayak koştu ancak kapıların kapanmasına saniyeler kala yetişemedi. Olay, sınav heyecanını ailelerle birlikte yaşayan diğer adayların da duygusal anlarına sahne oldu.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da sabah saatlerinden itibaren yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sınav merkezlerine erken saatlerde gelen adaylar, memur olma hayaliyle salonlara girdi; bazı adaylar ise son dakikada yetişmeye çalıştı.

Sınava geç kalan adaylardan Baran Bayraklı, elinde terliğiyle yalın ayak koştu, ancak kapıların kapanmasını saniyelerle kaçırdı. Nefes nefese kalan genç, çevresindekilerin uzattığı suyu içtikten sonra gülümseyerek 'Spor yapmış olduk; seneye tekrar girerim' dedi.

Sınav sırasında okul çevresinde bekleyen veliler de aynı heyecanı yaşadı. Oğlunun diyetisyenlik mezunu olduğunu belirten Elvan Eren, iyi bir puan alıp Antalya'ya atanmasını istediklerini söyledi. Ayhan Eren, hayatın her aşamasında çaba gösterilmesi gerektiğini vurgularken, Ali Sarıca ise tüm çocuklara başarılar diledi. Bu anlar, KPSS'nin adaylar ve aileleri için duygusal bir süreç olduğunu gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur KPSS kapılar kapandı derken terlikle koşan aday sınava saniyelerle geç kaldı - Son Dakika

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