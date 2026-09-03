Okullarda TYP personeli için kura süreci Bolu, Manisa ve Niğde'de sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okullarda TYP personeli için kura süreci Bolu, Manisa ve Niğde'de sürüyor

Okullarda TYP personeli için kura süreci Bolu, Manisa ve Niğde\'de sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toplum Yararına Program kapsamında Bolu, Manisa ve Niğde'de okullarda görevlendirilecek personel için başvurular tamamlandı, kura ve noter onay işlemleri devam ediyor. Sonuçlar il milli eğitim müdürlükleri, e-Devlet ve İŞKUR üzerinden duyurulacak.

Bolu, Manisa ve Niğde'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda görevlendirilecek personel için başvuru süreci tamamlandı. İŞKUR tarafından yürütülen program çerçevesinde okul ve okul bahçelerinde çalışacak adaylar için kura ve noter onay işlemleri devam ediyor.

Manisa'da başvurular 27-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. Seçim işlemleri 1-7 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Kura sonrası asil ve yedek listeler noter onayından geçerek Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden duyurulacak.

Niğde'de başvurular 26-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapıldı. Noter çekilişi 31 Ağustos saat 08.30 ile 3 Eylül saat 17.30 arasında sürüyor. Listeler noter onayından geçtikten sonra Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, e-Devlet İŞKUR TYP Sorgulama ve İŞKUR e-Şube üzerinden açıklanacak.

Bolu'da ise TYP kapsamında temizlik personeli ve bahçe görevlisi (güvenlik) alımı için başvurular yapıldı. Kura çekilişi tamamlandı; asil ve yedek listede yer alan adaylar sonuçları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurarak öğrenebilecek. Adayların 2026-2027 eğitim öğretim yılı için görevlendirilmesinde gerekli evrak listesi de duyuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi

E-Devlet, Manisa, Noter, Niğde, Memur, İŞKUR, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Memur Okullarda TYP personeli için kura süreci Bolu, Manisa ve Niğde'de sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Çatalca’da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi Çatalca'da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
İstanbul’u terk edip Ayvalık’a yerleşen Burcu Biricik’in yeni işi herkesi şaşırttı İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı
Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı

16:24
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
16:08
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir
Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
15:44
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı
15:32
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 16:29:54. #7.13#
SON DAKİKA: Okullarda TYP personeli için kura süreci Bolu, Manisa ve Niğde'de sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement