TÜİK verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 zammı belli olmaya başladı

TÜİK, temmuz ayı enflasyonunu yüzde 1,78, ağustos ayı enflasyonunu yüzde 1,84 olarak açıkladı. Bu verilerle iki aylık kümülatif enflasyon yüzde 3,65 oldu. Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, bu rakamların Ocak 2027'de SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranına ilişkin ilk göstergeler olduğunu belirtti.

Bal, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde zam oranının doğrudan enflasyona göre hesaplandığını, bugün itibarıyla oluşan yüzde 3,65'in kesin oran olmadığını ifade etti. Eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyonlarıyla altı aylık oranın netleşeceğini aktaran Bal, mevcut verilerle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2027 zammının yüzde 10-12 bandında gerçekleşebileceğini söyledi. Özellikle eylül ve ekimde enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde gelmesi halinde zam oranının yüzde 10'un üzerine çıkabileceğini de ekledi.

Memur ve memur emeklileri için hesabın farklı olduğunu belirten Murat Bal, 2026'nın ikinci yarısı için toplu sözleşme zammının yüzde 7, 2027'nin ilk altı ayı için ise yüzde 5 olarak belirlendiğini hatırlattı. Temmuz-ağustos kümülatif enflasyonu yüzde 3,65 ile henüz yüzde 7'lik eşiği aşmadığı için bugün itibarıyla memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkının yüzde 0 olduğunu söyledi. Altı aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşması halinde aşan kısım için enflasyon farkı oluşacağını ifade etti.