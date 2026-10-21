Ağrı Hamur'da umre adaylarına Merkez Camii'nde İl Müftüsü tavsiyelerde bulundu - Son Dakika
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Ağrı Hamur'da umre adaylarına Merkez Camii'nde İl Müftüsü tavsiyelerde bulundu

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Ağrı Hamur\'da umre adaylarına Merkez Camii\'nde İl Müftüsü tavsiyelerde bulundu
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Ağrı Hamur'da umre adaylarına yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Merkez Camii'ndeki seminerde İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, adaylara ibadetlerini usulüne uygun yapmaları ve kutsal topraklarda zamanı verimli geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ağrı'nın Hamur İlçesinde umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Hamur Merkez Camii’nde gerçekleştirilen seminere İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan konuşmacı olarak katıldı.

Ağrı Hamur'da umre adaylarına Merkez Camii'nde İl Müftüsü tavsiyelerde bulundu

Seminerde umre ibadetinin manevi önemi üzerinde duran İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, umre adaylarına ibadetlerini usul ve esaslarına uygun şekilde yerine getirmeleri, kutsal topraklarda geçirecekleri zamanı en verimli şekilde değerlendirmeleri ve bu manevi yolculuğun bilincinde olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Umre yolculuğunun hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Dr. İlhan, tüm adaylara ibadetlerinde kolaylıklar dileyerek yapacakları duaların kabul olmasını temenni etti.

Ağrı Hamur'da umre adaylarına Merkez Camii'nde İl Müftüsü tavsiyelerde bulundu

Program, Müftü Yardımcısı Harun Çelebi, Hamur İlçe Müftü Vekili Osman Ekdi ve Şube Müdürü Seyithan Kaplan’ın gerçekleştirdiği sunumlarla devam etti. Seminerde, umre adaylarının kutsal topraklardaki ibadetlerini bilinçli ve usulüne uygun şekilde yerine getirmelerine yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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SON DAKİKA: Ağrı Hamur'da umre adaylarına Merkez Camii'nde İl Müftüsü tavsiyelerde bulundu - Son Dakika
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