EREV Teknolojisi ABD'de Kararsız Tüketiciyi Elektrikli Araçlara Isındıracak - Son Dakika
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EREV Teknolojisi ABD'de Kararsız Tüketiciyi Elektrikli Araçlara Isındıracak

EREV Teknolojisi ABD\'de Kararsız Tüketiciyi Elektrikli Araçlara Isındıracak
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ABD'de yüksek fiyatlar ve şarj altyapısı endişesi nedeniyle yavaş ilerleyen elektrikli araç geçişinde EREV teknolojisi çözüm olarak öne çıkıyor.

Elektrikli araçlara geçiş beklenenden yavaş sürüyor. ABD'de yüksek fiyatlar, şarj istasyonu bulma zorluğu ve menzil endişesi tüketiciyi zorluyor. Bu sorunlara çözüm olarak öne çıkan EREV teknolojisi, benzinli bir jeneratörü elektrikli sürüşle birleştiriyor.

Wall Street Journal'a göre Hyundai, Ford ve Stellantis, ABD pazarı için menzili uzatılmış elektrikli araçlar geliştiriyor. Üreticiler, özellikle büyük SUV ve pikaplarda bu sistemin kararsız tüketiciyi ikna edeceğini düşünüyor.

EREV'de araç harici şarjla bataryadan çalışıyor. Batarya azalınca benzinli motor devreye giriyor, ancak bu motor tekerlekleri döndürmüyor. Motor, jeneratör yardımıyla elektrik üreterek elektrik motorlarına güç sağlıyor. Böylece şarj istasyonu olmayan yerde araç, yakıt ikmaliyle yoluna devam edebiliyor.

EREV modeller tam elektrikli değil; benzinli motor çalışırken emisyon üretiyor. Açıklanan uzun menzil değerleri ise batarya ve yakıtın toplam menzilini ifade ediyor. Ram ve Hyundai de bu teknolojiyle uzun menzil hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Otomobil, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Otomobil EREV Teknolojisi ABD'de Kararsız Tüketiciyi Elektrikli Araçlara Isındıracak - Son Dakika

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SON DAKİKA: EREV Teknolojisi ABD'de Kararsız Tüketiciyi Elektrikli Araçlara Isındıracak - Son Dakika
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