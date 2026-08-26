Güney Afrika'da Yeni Araç Güvenlik Standartları - Son Dakika
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Güney Afrika'da Yeni Araç Güvenlik Standartları

Güney Afrika\'da Yeni Araç Güvenlik Standartları
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Güney Afrika Otomobil Derneği, yeni güvenlik standartlarına destek veriyor ancak tüm araç türlerine uygulanmalı.

Güney Afrika Otomobil Derneği (AA), 10 Temmuz 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan ve ülkede satılan yeni binek araçlar için asgari güvenlik standartlarını revize eden Taslak Zorunlu Spesifikasyon'u (VC 8022/24) memnuniyetle karşıladı. Taslak düzenlemeler, yayımlanmasından itibaren iki ay içinde kamuoyunun görüşüne sunuldu.

AA, önerilen değişiklikleri desteklemekle birlikte, revize edilen güvenlik standartlarının, Güney Afrika'da satılan yeni araçların tüm türev ve donanım seviyelerine uygulanması gerektiğini belirtiyor. Dernek, özellikle giriş seviyesi araç pazarında, üretici ve distribütörlerin daha düşük fiyat noktalarında daha az güvenlik özelliği sunması konusunda endişelerini dile getirdi.

AA, önerilen güncellenmiş hava yastığı gerekliliklerini de memnuniyetle karşıladı ve bunu uzun süredir yürüttüğü #SaferCarsForAfrica kampanyasının önemli bir sonucu olarak nitelendirdi. Dernek, tüm yolcular için hava yastığı koruması sağlanmasının, özellikle giriş seviyesi pazarda daha güvenli araçlara katkıda bulunacağını söylüyor. AA, yerel olarak satılan araçlarda hem yan hem de perde hava yastıklarının bulunmasını talep ediyor.

AA, yan çarpışma korumasının zorunlu hale getirilmesini de memnuniyetle karşıladı. Yan çarpışma çarpışmaları, derneğin yıllardır savunduğu bir konu. Önerilen spesifikasyona göre, yan çarpışmada yolcu koruması SANS 20095: 2017 Baskı 1 gerekliliklerine uygun olmalıdır.

AA, Elektronik Stabilite Kontrolü'nün (ESC) önerilen güvenlik gerekliliklerine dahil edilmesini de destekledi. Ancak dernek, ESC'nin Güney Afrika'da yeni tanıtılacak tüm araçların tüm donanım seviyelerinde zorunlu olması gerektiğini belirtiyor.

Revize edilen standartlar yürürlüğe girdikten sonra üreticilere, Güney Afrika'da yeni tanıtılan ve satılan tüm araçların güncellenmiş güvenlik gerekliliklerine uyması için altı aylık bir süre verilecek. AA, önerilen değişikliklerin onlarca yıllık savunuculuk çalışmalarının doruk noktası olduğunu ve NCAP güvenlik puanlarının iyileşmesine katkıda bulunabileceğini belirtiyor.

AA, nihai mevzuat yayımlanmadan önce taslak spesifikasyona ilişkin görüşlerinin dikkate alınmasını umduğunu ifade ediyor. Dernek, yerel araç üreticileri ve distribütörlerin revize edilen güvenlik gerekliliklerini karşılamaktan sorumlu tutulmasını sağlayacak bir mevzuat çağrısında bulunuyor. AA, bu standartların tüm araç türevleri ve donanım seviyelerinde tutarlı bir şekilde uygulanmasının, Güney Afrikalı tüketicilerin daha uygun fiyatlı araç alırken temel güvenlikten ödün vermek zorunda kalmamaları açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Güney Afrika, Güvenlik, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Güney Afrika'da Yeni Araç Güvenlik Standartları - Son Dakika

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