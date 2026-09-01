Hyundai İşçileri Ücret Anlaşmasını Onayladı

Seul, 1 Eylül: Hyundai Motor'un Güney Koreli işçi sendikası, otomobil üreticisiyle yapılan geçici ücret anlaşmasını onayladı. Haftalarca süren grev ve görüşmelerin ardından bu yılki ücret pazarlıkları sona erdi.

Yonhap Haber Ajansı'na göre, oy kullanan üyelerin yüzde 61,55'i anlaşmayı destekledi. Sendika temsilcisine hemen ulaşılamadı.