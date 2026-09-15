JLR, askeri Defender'ı NATO'ya satmak için yeni savunma birimi kurdu - Son Dakika
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JLR, askeri Defender'ı NATO'ya satmak için yeni savunma birimi kurdu

JLR, askeri Defender\'ı NATO\'ya satmak için yeni savunma birimi kurdu
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Jaguar Land Rover, Avrupa'da artan savunma harcamalarından pay almak amacıyla yeni nesil askeri aracı Defender Wolf Series II'yi NATO ülkelerine satmak için görüşmeler yürütüyor. Şirket ayrıca İngiltere Savunma Bakanlığı'nın 900 milyon sterlinlik ihalesine katılıyor ve bu ihalede General Motors ile Ineos'la yarışıyor.

Jaguar Land Rover (JLR), yeni yenilenen askeri Defender aracını NATO ülkelerine satmak için görüşmeler yürütüyor. İngiltere merkezli otomobil üreticisi, Avrupa'nın savunma harcamalarındaki patlamadan pay almayı hedefliyor.

Şirket, 2016'dan beri üretilmeyen eski Land Rover filosunu değiştirmek için İngiltere Savunma Bakanlığı'nın 900 milyon sterlinlik ihalesine de katılıyor. JLR, bu ihalede General Motors ve İngiltere'den Ineos ile yarışıyor.

Hindistan'ın Tata Motors'a ait olan JLR, dünya genelinde savunma sektörlerine personel ve ekipman taşıma araçları sağlamak üzere yeni ortaklıklar aramak için yeni bir Defender savunma birimi kurdu.

Otomobil üreticisi, İngiliz silahlı kuvvetleriyle olan ilişkisinin ötesine geçerek, yeniden silahlanma yarışındaki NATO ülkelerinin harcama patlamasını değerlendirmeye çalışıyor. Şirket, diğer pazarlarda zayıf talep ve artan maliyetlerle karşı karşıya.

JLR, ilk kez Financial Times tarafından bildirilen bu hamlenin, küresel olarak planlanan 4 bin kişilik işten çıkarmayla ilgili olmadığını savundu. Şirket, 1,7 milyar sterlin tasarruf etmek amacıyla maliyetleri kısıyor. Zorlu ticaret koşulları, Donald Trump'ın tarife savaşları ve geçen yıl yaşanan yıkıcı bir siber saldırının etkileriyle mücadele ediyor.

Defender genel müdürü Patrick McGillycuddy, yeni nesil askeri araç Defender Wolf Series II'nin üç yeni varyantını tanıtırken şunları söyledi: 'Yeni kurduğumuz Defender savunma birimi aracılığıyla Defender Wolf Series II'yi dünya çapındaki savunma kuruluşlarına sunacağız ve aynı zamanda İngiltere Savunma Bakanlığı'nın hafif mobilite aracı ihalesine teklif vereceğiz.'

McGillycuddy, yeni 4x4 araçların 'son derece sağlam ve çok yönlü' olduğunu belirtti. Hafif alüminyum monokok gövde yapısı ve daha sert gövde yapısı sayesinde askeri kuruluşların talep ettiği 'geniş rol ve operasyonel gereksinimlere' uyarlanabileceklerini ekledi.

McGillycuddy, aracın 'dünyaca ünlü Defender Wolf ve İngiliz silahlı kuvvetlerine 70 yıldan fazla hizmet eden Land Rover'ların modern halefi' olduğunu söyledi. Yeni Defender serisi İngiltere'de tasarlanıp mühendislik çalışmaları yapılıyor; motoru Wolverhampton'da üretiliyor.

JLR ayrıca 80 milyar dolarlık (59 milyar sterlin) ABD pickup kamyonet pazarına, Defender aracının yerel bir versiyonuyla girmek istiyor. Sunday Times'ın hafta sonu haberine göre Defender pickup, Chrysler üreticisi Stellantis ile ortak girişim kapsamında ABD'de üretilecek.

JLR, elektrikli araçlara geçiş ve Çinli rakiplerden gelen artan rekabetle boğuşan üreticiler arasında yeni yükselen savunma sektörüne yönelen en yüksek profilli İngiliz otomobil üreticisi.

Geçen hafta Volkswagen, Osnabrück fabrikasını İsrail'in Aurelius Capital'i ve VW'nin ikinci en büyük hissedarı olan memleketi Aşağı Saksonya'ya satmak için anlaşma yaptı. İşçi temsilcilerine göre bu hamle, tesisin 1.800 çalışanından yaklaşık 1.400'ünü kurtarabilir. Tesis, otomobil üretiminden İsrail'in Iron Dome, Arrow ve David's Sling hava ve füze savunma sistemlerini üreten şirket için anti-füze sistemleri taşıyan ağır kamyonlara geçecek.

Volkswagen, 'Bu planlar Almanya ve Avrupa için hava savunma sistemlerine yönelik sistem ve bileşenlerin potansiyel üretimini içeriyor' dedi ve işbirliğinin benzer anlaşmaların yolunu açabileceğini ekledi.

Renault ise Fransa'nın batısındaki Le Mans şasi fabrikasının bir bölümünü, Fransız Savunma Bakanlığı için ayda 600'e kadar drone üretmek üzere yeniden düzenliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

General Motors, Land Rover, İngiltere, Otomobil, Jaguar, Nato, Son Dakika

Son Dakika Otomobil JLR, askeri Defender'ı NATO'ya satmak için yeni savunma birimi kurdu - Son Dakika

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