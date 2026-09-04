Volkswagen, 2030'a kadar 100 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı - Son Dakika
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Volkswagen, 2030'a kadar 100 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı

Volkswagen, 2030\'a kadar 100 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı
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Alman otomotiv devi Volkswagen, 2030'a kadar 50 bin çalışanın daha işten çıkarılması konusunda yönetim ve sendikalarla anlaşmaya vardı. Daha önce açıklanan 50 bin kişilik kesintiyle birlikte grubun dünya genelindeki iş gücünde yapılacak azaltım 100 bine ulaşacak.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, otomotiv sektöründeki zorlu koşullar nedeniyle kapsamlı bir küçülme planını devreye alıyor. 

2030’A KADAR 100 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Şirket yönetimi ile sendikalar, on yılın sonuna kadar 50 bin ek çalışanın işten çıkarılması konusunda anlaşırken, daha önce duyurulan planla birlikte toplam işten çıkarma sayısı 100 bine çıkacak. 

Volkswagen, aldığı kararın temelinde ekonomik koşulların yanı sıra ABD'nin uyguladığı tarifeler, elektrikli otomobillere yönelik talepteki dalgalanmalar ve Çinli üreticilerin artan rekabetinin bulunduğunu belirtti.

Volkswagen, 2030'a kadar 100 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 15'İ ETKİLENECEK

Toplam 100 bin kişilik istihdam azaltımı, küresel otomotiv sektöründe şimdiye kadar gerçekleştirilen en kapsamlı yeniden yapılanma hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu kesinti, Volkswagen Grubu'nun dünya genelindeki toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 15'ine karşılık geliyor. Şirket, mevcut iş gücünün ekonomik koşullarla uyumlu hale getirilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

4 ALMAN FABRİKASININ GELECEĞİ BELİRSİZ

Volkswagen yönetimi ile sendikalar ayrıca Hannover, Emden, Zwickau ve Neckarsulm'daki dört fabrikanın geleceği konusunda da anlaşmaya vardı.

Bu tesislerin 2030'lu yıllara kadar faaliyetlerinin güvence altına alınamayacağı belirtildi. Fabrikaların kapatılması halinde Volkswagen, Almanya'daki tam ölçekli üretim tesislerinden bazılarını ilk kez kapatmış olacak.

Volkswagen, 2030'a kadar 100 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı

DENETİM KURULUNDAN OY BİRLİĞİYLE ONAY

Yeniden yapılanma planı, işçi ve hissedar temsilcilerinin yer aldığı Volkswagen Denetim Kurulu tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, alınan kararı şirketin geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Blume, "Bu, Volkswagen Grubu'nun geleceği için güçlü bir sinyaldir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Volkswagen, 2030'a kadar 100 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı - Son Dakika

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