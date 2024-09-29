1.8 Milyon Kişiye Şiddetle Mücadele Hizmeti - Son Dakika
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Politika

1.8 Milyon Kişiye Şiddetle Mücadele Hizmeti

Bakan Göktaş, 2012'den bu yana 1.8 milyon kişinin ŞÖNİM hizmetlerinden yararlandığını açıkladı.

29.09.2024 11:17
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinden (ŞÖNİM), hizmet vermeye başladığı 2012'den bu yılın haziran ayı sonuna kadar 1 milyon 534 bin 128 kadın, 139 bin 39 erkek ve 142 bin 898 çocuğun hizmet aldığını bildirdi.

Göktaş, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş'in kadına yönelik şiddet vakalarının önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, politika önceliklerinin belirlendiği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı ile Yıllık Faaliyet Planlarının Bakanlık koordinasyonunda Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının katkı ve katılımları ile hazırlandığını belirtti.

Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesinin 2007 ile 2022 yılları arasında her yıl düzenli olarak toplantılar gerçekleştirdiğini kaydeden Göktaş, 25 Kasım 2023'te yayımlanan kadına yönelik şiddetle mücadele konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu"nun teşekkül ettiğini hatırlattı.

Bakan Göktaş, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ceza Kanununda yapılan düzenlemeler ve konuya ilişkin yayımlanan genelgeler ile yasal altyapının güçlendirildiğini belirterek, kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir üst seviyeye çıkarıldığını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planlarının dördüncüsünün yürürlükte olduğunu belirtti.

Kurumsal hizmetlerin 82 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), 416 Sosyal Hizmet Merkezi, Şiddetle Mücadele İrtibat Noktası ve Bakanlığa bağlı 112 kadın konuk evi ile yürütüldüğünü bildiren Göktaş, 81 ilde hizmet veren ŞÖNİM'lerden hizmete açıldığı tarihten 2024 Haziran ayı sonuna kadar 1 milyon 534 bin 128 kadın, 139 bin 39 erkek ve 142 bin 898 çocuk olmak üzere toplam 1 milyon 816 bin 65 kişinin hizmet aldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2008 ve 2014 yıllarında yürütülen " Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırmaları"nın üçüncüsünün TÜBİTAK ile işbirliğinde Marmara Üniversitesi tarafından Bakanlık ve TÜİK'in katkılarıyla Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında yürütüleceğini ifade eden Göktaş, verilerin toplanmasına dair saha çalışmasının kasım-aralık aylarında tamamlanmasının planlandığı bilgisini verdi.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Politika 1.8 Milyon Kişiye Şiddetle Mücadele Hizmeti - Son Dakika

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