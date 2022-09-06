11. Cumhurbaşkanlığı ofisi, Abdullah Gül'ün CHP'li vekille adaylığı hakkında görüştüğünü yalanladı - Son Dakika
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11. Cumhurbaşkanlığı ofisi, Abdullah Gül'ün CHP'li vekille adaylığı hakkında görüştüğünü yalanladı

06.09.2022 15:23

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olabileceği konuşulan Abdullah Gül hakkında çeken bir açıklama yaptı. Gül'ün geçtiğimiz günlerde CHP'li bir milletvekiliyle adaylığa ilişkin diyalog yaşadığı iddiasına cevap verilirken, açıklamada "Sayın Abdullah Gül'e atfedilen görüşme ve konuşmaların tamamı kasıtlı ve kötü niyetli propaganda temelli yalanlardır" ifadesi kullanıldı.

Abdullah Gül'ün adı son günlerde Millet İttifakı'nın adayı olarak anılmaya başladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gül'ün adaylığına yeşil ışık yakan bir açıklama yaparken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Herkes aday olma hakkına sahiptir. Elbet sayın Gül de" dedi.

"CHP'Lİ VEKİLLE ADAYLIK KONUSUNU GÖRÜŞTÜ" İDDİASINA YANIT

Abdullah Gül'ün, CHP'li bir milletvekiliyle arasında adaylığa ilişkin diyalog yaşandığı iddiası medyada yer almıştı. Gazeteci Şaban Sevinç, katıldığı bir televizyon programında Abdullah Gül ile CHP'li bir vekil arasında 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' konusunda dikkat çeken bir diyalog yaşandığını öne sürmüştü. Sevinç'in geçtiğini öne sürdüğü diyalog şu şekildeydi;

CHP Mv.: Bizim Partililer size oy vermez.

Abdullah Gül: Niye vermesinler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı verecekler?

CHP Mv.: Oy kullanmaya gitmezler.

Abdullah Gül: O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam etmesini istiyorlar.

Abdullah Gül: Aday olsa bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de kazanma şansı yok.

"GÜL'E ATFEDİLEN GÖRÜŞME VE KONUŞMALARIN TAMAMI YALANDIR"

Gazeteci Sevinç'in aktardığı bilgiler büyük ses getirirken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den iddialara yanıt geldi. 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bazı yazılı ve görsel basında 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'e atfedilen görüşme ve konuşmaların tamamı kasıtlı ve kötü niyetli propaganda temelli yalanlardır. Bu tip yalan ve dedikodular gazetecilik mesleğine yakışmayacağı gibi, basın ve ahlak kurallarına da aykırıdır."

11. Cumhurbaşkanlığı ofisi, Abdullah Gül'ün CHP'li vekille adaylığı konusunda görüşme yaptığı iddialarını yalanladı
11. Cumhurbaşkanlığı ofisi, Abdullah Gül'ün CHP'li vekille adaylığı konusunda görüşme yaptığı iddialarını yalanladı
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün tekrar adaylığı hakkında ilk kez konuştu: Herkes aday olma hakkına sahiptir CHP lideri Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün tekrar adaylığı hakkında ilk kez konuştu: Herkes aday olma hakkına sahiptir

Abdullah Gül, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 11. Cumhurbaşkanlığı ofisi, Abdullah Gül'ün CHP'li vekille adaylığı hakkında görüştüğünü yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 11. Cumhurbaşkanlığı ofisi, Abdullah Gül'ün CHP'li vekille adaylığı hakkında görüştüğünü yalanladı - Son Dakika
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