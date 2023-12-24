12 askerimizin şehit olmasının ardından milli yas çağrısı

Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde 12 askerimizin şehit olmasının ardından başta siyasiler olmak üzere hükümete peş peşe "Milli yas ilan edilsin" çağrısı yapıldı.
Türkiye, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK terör örgütünün saldırılarında şehit düşen askerlerine ağlıyor. İki gün içinde Kuzey Irak'ta 12 askerimiz şehit olurken, hükümete de peş peşe "milli yas" çağrısı geldi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizi uğurlarken, bu ihanete karşı milletçe birlik ve beraberliğimizi daha güçlü şekilde ortaya koyabilmek için İYİ Parti olarak, Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Şüphesiz bugün aldığımız her nefes onların sayesindedir. Aziz ruhları şad olsun!" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de hükümete milli yas ilan edilmesi çağrısında bulundu. İnce, "Suudi Arabistan Kralı için milli yas ilan edenler, 2 günde 12 evladımız şehit oldu neredesiniz? Milli yas ilan etmek için neyi bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
Milli yas çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise şunları söyledi: "Milli yası, Suudi Arabistan Kralı'nın ölümünde ilan edenlerin aklına bugün milli yas ilan etmek gelmemektedir. Milli yas ilan ederler mi bilmiyorum ama milletimiz kendi yasını ilan etmiştir."
Sosyal medyada da pek çok vatandaş hükümete milli yas çağrısında bulundu. Konu, sosyal medyanın gündeminde ilk sıraya yerleşti.
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