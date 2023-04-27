Son yapılan anketlere göre, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki sonucu yüzde 9'luk kesim belirleyecek - Son Dakika
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Son yapılan anketlere göre, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki sonucu yüzde 9'luk kesim belirleyecek

27.04.2023 15:25

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala paylaşılan son anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı. 10 binin üzerinde kişinin katıldığı ankette seçmenlere, "Seçim ikinci tura kalırsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanlardan yüzde 45.9'u Kılıçdaroğlu'nu tercih edeceğini dile getirirken, Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 44.6 olarak açıklandı. Ankette 'sandığa gitmem' diyenlerin oranı ise yüzde 9.5 oldu.

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Partiler seçim çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Area Araştırma, 12-20 Nisan tarihleri arasında 10 binin üzerinde kişi ile yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını yayınladı.

KILIÇDAROĞLU ÖNDE

Ankete katılanlara "Seçim ikinci tura kalırsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Buna göre Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin oranı yüzde %45.9 oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlerin oranı ise yüzde 44.6 olarak belirlendi.

SEÇİMİN KADERİNİ YÜZDE 9.5'LİK KESİM BELİRLEYECEK

Anket sonuçlarına göre 'sandığa gitmem' diyenlerin oranı ise yüzde 9.5 oldu. Başa baş gelen sonuçlara bakıldığında, seçimin kaderini yüzde 9.5'lik kesim belirleyecek.

İLK TURDA DA KILIÇDAROĞLU KAZANIYOR

Aynı anketin ilk tur için yapılan sonuçlarında ise Kılıçdaroğlu yüzde 46.8, Erdoğan yüzde 46.7, Muharrem İnce yüzde 3.9, Sinan Oğan ise yüzde 2.6 oranında oy alıyor.

YORUMLAR (11)
  • Selim Acet: Kiliçdaroğlu yüzde 65 ile kazanır Cevap Yaz 58 49 Yayından Kaldır
  • necmettin durmaz: bölücülerden başka kimse kılıcdaroğluna oy vermez Cevap Yaz 61 76 Yayından Kaldır
  • Ahmet eren Kacmaz: REİS FARK ATAR ŞİŞİRME ANKETLERE GEREKTE KALMIYACAK Cevap Yaz 114 130 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Son yapılan anketlere göre, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki sonucu yüzde 9'luk kesim belirleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son yapılan anketlere göre, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki sonucu yüzde 9'luk kesim belirleyecek - Son Dakika
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