Son yapılan anketlere göre, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki sonucu yüzde 9'luk kesim belirleyecek

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Partiler seçim çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Area Araştırma, 12-20 Nisan tarihleri arasında 10 binin üzerinde kişi ile yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını yayınladı.

KILIÇDAROĞLU ÖNDE

Ankete katılanlara "Seçim ikinci tura kalırsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Buna göre Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin oranı yüzde %45.9 oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlerin oranı ise yüzde 44.6 olarak belirlendi.

SEÇİMİN KADERİNİ YÜZDE 9.5'LİK KESİM BELİRLEYECEK

Anket sonuçlarına göre 'sandığa gitmem' diyenlerin oranı ise yüzde 9.5 oldu. Başa baş gelen sonuçlara bakıldığında, seçimin kaderini yüzde 9.5'lik kesim belirleyecek.

İLK TURDA DA KILIÇDAROĞLU KAZANIYOR

Aynı anketin ilk tur için yapılan sonuçlarında ise Kılıçdaroğlu yüzde 46.8, Erdoğan yüzde 46.7, Muharrem İnce yüzde 3.9, Sinan Oğan ise yüzde 2.6 oranında oy alıyor.