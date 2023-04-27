Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Partiler seçim çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Area Araştırma, 12-20 Nisan tarihleri arasında 10 binin üzerinde kişi ile yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını yayınladı.
Ankete katılanlara "Seçim ikinci tura kalırsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Buna göre Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin oranı yüzde %45.9 oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlerin oranı ise yüzde 44.6 olarak belirlendi.
Anket sonuçlarına göre 'sandığa gitmem' diyenlerin oranı ise yüzde 9.5 oldu. Başa baş gelen sonuçlara bakıldığında, seçimin kaderini yüzde 9.5'lik kesim belirleyecek.
Aynı anketin ilk tur için yapılan sonuçlarında ise Kılıçdaroğlu yüzde 46.8, Erdoğan yüzde 46.7, Muharrem İnce yüzde 3.9, Sinan Oğan ise yüzde 2.6 oranında oy alıyor.
Son Dakika › Politika › Son yapılan anketlere göre, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki sonucu yüzde 9'luk kesim belirleyecek - Son Dakika