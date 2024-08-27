15 Temmuz Derneği Başkanı: Tuncay Özkan'a cevabı vereceğiz - Son Dakika
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Politika

15 Temmuz Derneği Başkanı: Tuncay Özkan'a cevabı vereceğiz

15 Temmuz Derneği Başkanı: Tuncay Özkan\'a cevabı vereceğiz

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini belirterek, millet olarak cevabı vereceklerini söyledi. Gündüz, Özkan'ın geçmişte FETÖ'cülere KanalTürk'ü satması ve Akın İpek'e teşekkür etmesini de hatırlattı.

27.08.2024 11:55
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, " Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı her cümle had sınırlarını aşmıştır. 22 yıldır yaptıkları hizmetler ve eserlerle Türkiye'ye çağ attıran AK Parti Hükümeti ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden başıboş vekille, millet olarak cevabı ilk fırsatta vereceğiz" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "sosyal medya platformu X üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı ve alenen hakaret dolu cümleleri sarf ettiğini hatırlattı.

"Gazi meclisimizin çatısı altında Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı her cümle had sınırlarını aşmıştır" diyen Özkan, "22 yıldır yaptıkları hizmetler ve eserlerle Türkiye'ye çağ attıran AK Parti Hükümeti ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden başıboş vekille millet olarak cevabı ilk fırsatta vereceğiz. Tuncay Özkan, sahip olduğu KanalTürk'ü FETÖ'cülere satmıştı. Özkan, bununla iftihar ederek FETÖ finansörlerinden Akın İpek'e teşekkür etmişti. Cumhurbaşkanımıza yapılan her hakaret bizlere yapılmıştır. CHP kendi için de de siyasette ve vicdanlarda gittikçe çukura batan hadsiz ve milleti tanımaz oldu yoldan çıkan CHP milletvekilleri hesap versin ceza alsın. Recep Tayyip Erdoğan isteseniz de istemeseniz de bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanıdır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 15 Temmuz Derneği Başkanı: Tuncay Özkan'a cevabı vereceğiz - Son Dakika

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