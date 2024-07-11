15 Temmuz Milli İrade Derneği, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Meclis'te görev yapan gazetecilere plaket verdi - Son Dakika
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Politika

15 Temmuz Milli İrade Derneği, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Meclis'te görev yapan gazetecilere plaket verdi

15 Temmuz Milli İrade Derneği, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Meclis'te görev yapan gazetecilere plaket verdi. Törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan da katıldı ve konuşmasında 15 Temmuz'un önemini vurguladı. Dernek Genel Başkanı Ali İnci ise o gece yaşadıklarını anlattı ve milletin cesareti sayesinde hainlerin püskürtüldüğünü belirtti.

11.07.2024 21:22
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15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İnci, "15 Temmuz 2016, milletimizin demokrasiye olan inancını ve birlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir gecedir. Bu gece, ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden alçakların, hainlerin ve demokrasi düşmanlarının karşısında duruşumuzun sembolüdür." dedi.

15 Temmuz Milli İrade Derneği tarafından FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Meclis'te görev yapan gazetecilere plaket verildi.

Törene onur konuğu olarak katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan burada yaptığı konuşmada, "Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın, o gün zor gündü. 15 Temmuz önemli bir geceydi, bazıları hikaye gibi dinliyor ama bunu anlatmamız lazım. Bayrak inmez, ezan susmaz." dedi.

15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı ve Sakarya Milletvekili İnci, o gün kızının düğünü olduğunu, Sakarya Valiliğinin işgal edildiğinin duyulmasının ardından Valiliğe giderek orayı kurtardıklarını söyledi.

İnci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyona ve ardından meydanlara çıkarak yaptığı güçlü çağrı ile bu milletin uyanış ve diriliş mücadelesinin başladığını belirterek, "Milletimizin kararlılığı ile 15 Temmuz cesareti ve kahramanlığı bu hainleri püskürttü." dedi.

15 Temmuz Milli İrade Derneğinin de bu ruhla kurulduğunu vurgulayan İnci, derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İnci, şöyle konuştu:

"15 Temmuz 2016, milletimizin demokrasiye olan inancını ve birlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir gecedir. Bu gece, ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden alçakların, hainlerin ve demokrasi düşmanlarının karşısında duruşumuzun sembolüdür.

Meclis'i bombalayan bu alçakların asil bir milleti sindirme ve yok etme sürecidir. O gece, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve milletimizi hedef alan bu alçakça kalkışma, masum vatandaşlarımızın hayatına mal olmuş, binlerce insanımız yaralanmıştır. Ancak, bu alçak planları boşa çıkaran asil milletimiz, demokrasiye olan bağlılığını ve vatan sevgisini en güçlü şekilde göstermiştir.

Bugün burada, o geceyi hatırlayarak şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onların fedakarlıkları ve cesareti, Türkiye'nin aydınlık yarınlara olan inancını pekiştirmiştir."

Konuşmaların ardından 15 Temmuz'da TBMM'de görev yapan gazetecilere plaket verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika 15 Temmuz Milli İrade Derneği, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Meclis'te görev yapan gazetecilere plaket verdi - Son Dakika

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