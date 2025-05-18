19 Mayıs'ın Önemi ve Gençler

AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK üyesi Yusuf Ziya Yılmaz, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı ilk adımın ardından başlattığı Kurtuluş Savaşı ile Türk milletinin büyük bir cesaret, kahramanlık örneği sergileyerek toprağını, bayrağını korumayı başardığını ve dünyaya önemli bir ders verdiğini belirtti.

Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında 19 Mayıs 1919'un 106. yılının büyük bir gurur ve onurla kutlandığını vurgulayan Yılmaz, "19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ebedileşmesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkıp, ulusumuzun bağımsızlık yolunda kıvılcımlarını atmış, sonrasında bu kıvılcım büyüyerek yurdun dört bir tarafına yayılmıştır. Samsun'da başlayan mücadele, Cumhuriyet'in ilanı ile nihai hedefine ulaşmış, devletimizin varlığı ebedileşmiştir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Kurtuluş Savaşı'nın, Türk milletinin var olma mücadelesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle 19 Mayıs'ın, Milli Mücadele'nin ruhunu herkesin çok iyi anlaması gerekmektedir. Türk milletinin kahramanlıklarını, fedakarlıklarını, söz konusu vatan olunca nasıl kenetlendiğini, bu önemli tarihlerde ve sonrasında yaşananlarda görmemiz mümkündür. Türk milleti büyük bir cesaret, kahramanlık örneği sergileyerek toprağını, bayrağını korumayı başarmış, dünyaya önemli bir ders vermiştir. Bu kahramanlık destanında Samsun da 19 Mayıs 1919 tarihi ile önemli bir yer almış, Milli Mücadele'nin ilk adımlarının öncülüğünü yapmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu günü ise gençlere armağan etmiştir. Güçlü devletimizin ilelebet yaşaması ve daha da güçlenerek yükselişini sürdürmesi için emaneti devralacak olan gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını, emaneti alan gençlerimiz koruyacak ve daha da yüceltecektir."