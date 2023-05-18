2. turda kimseyi desteklemeyeceğini açıklayan Perinçek: Hiçbiri çözüm değil - Son Dakika
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2. turda kimseyi desteklemeyeceğini açıklayan Perinçek: Hiçbiri çözüm değil

18.05.2023 00:52

14 Mayıs'tan önce Haberler.com'a konuk olan ve seçimde kimseyi desteklemeyeceklerini açıklayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, seçimin ikinci tura kalmasıyla ağız değiştirdi. Bugün Erdoğan'a desteğini açıklayan ve açık açık oy isteyen Perinçek'in 1 hafta içinde karar değiştirmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

14 Mayıs seçiminden iki gün önce Haberler.com'a konuk olan Doğu Perinçek, seçimde kimseyi desteklemeyeceklerini söylemişti. Perinçek, 1 hafta içinde karar değiştirdi.

"HİÇBİRİ ÇÖZÜM DEĞİL"

Perinçek, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un, "Bu seçimde cumhurbaşkanı olarak kimi destekleyeceksiniz?" sorusuna, "Hiç kimseyi. Çünkü hiçbiri çözüm değil. Sistemin içinde çözüm yok. ABD'nin dayattığı programlarla, Ukrayna'da Ukrayna'yı destekleyerek veya Suriye'nin kuzeyinde ABD'yle mi işbirliği yapsam, Suriye'yle İran'la mı işbirliği yapsam? Bunun ortasında bocalayarak veya ABD'nin yarattığı sıcak para ekonomisinden bir türlü kurtulamayarak Türkiye'de çözüm yok. O nedenle mevcut cumhurbaşkanı adayları çözümsüzlüğü temsil ediyor" yanıtını vermişti.

"ERDOĞAN TÜRKİYE CEPHESİNDEDİR"

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine ilişkin partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Merkez Karar Kurulu Toplantısı'nda konuşan Doğu Perinçek, 2. turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi.

Konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK ile işbirliği yaptığını savunan Perinçek; Erdoğan'a oy çağrısında bulunma gerekçesini de, "Erdoğan düşman ile dost arasındaki denge siyasetine ve ekonomide Batı denetimindeki yalpalamalarına karşın emperyalist planların hedefindedir. Bu bağlamda Türkiye cephesindedir" sözleriyle açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Perinçek, 14 Mayıs, Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 2. turda kimseyi desteklemeyeceğini açıklayan Perinçek: Hiçbiri çözüm değil - Son Dakika


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