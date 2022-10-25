Ankette "Erdoğan aday olmazsa yerine kimi görmek istersiniz?" diye soruldu! Selçuk Bayraktar'ın aldığı oy ses getirdi - Son Dakika
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Ankette "Erdoğan aday olmazsa yerine kimi görmek istersiniz?" diye soruldu! Selçuk Bayraktar'ın aldığı oy ses getirdi

25.10.2022 10:12
Ankette "Erdoğan aday olmazsa yerine kimi görmek istersiniz?" diye soruldu! Selçuk Bayraktar'ın aldığı oy ses getirdi

2023 Haziran ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aylar kala neredeyse her gün yeni bir anket sonucu paylaşılırken, "Erdoğan'ın aday olmaması halinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak kimi görmek istersiniz?" sorusuna vatandaşlardan dikkat çeken yanıtlar geldi. Yüzde 33.3 "Hiç kimse" yanıtı verirken, en yüksek oyu yüzde 19.4 ile Süleyman Soylu aldı. İkinci sıradaki ismin yüzde 12 ile Selçuk Bayraktar olması ise büyük dikkat çekti.

ArtıBir Araştırma Şirketi, 'Türkiye Gündemi Araştırması'nın ekim ayı sonuçlarını açıkladı. 10-18 Ekim tarihleri arasında 26 ilde 1500 kişiyle yapılan ankette katılımcılara Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi tercihleri soruldu.

Ankette 'Erdoğan aday olmazsa yerine kimi görmek istersiniz?' diye soruldu! Selçuk Bayraktar'ın aldığı oy ses getirdi

MHP'NİN OY ORANI YÜZDE 6.9 OLDU

"Bu Pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? sorusuna verilen yanıtlar şöyle dağıldı: AK Parti yüzde 30.2, CHP yüzde 27.9, İYİ Parti yüzde 14.8, HDP yüzde 10.8. Sonuca göre baraj altı kalan MHP'nin oy oranı ise yüzde 6.9 oldu. Katılımcıların yüzde 4,2'si DEVA Partisi, yüzde 1,7'si Gelecek Partisi'ni seçti.

Ankette 'Erdoğan aday olmazsa yerine kimi görmek istersiniz?' diye soruldu! Selçuk Bayraktar'ın aldığı oy ses getirdi

SELÇUK BAYRAKTAR'A YÜZDE 12 OY ÇIKTI

Katılımcılara " Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmaması durumunda aşağıdaki isimlerden hangisinin cumhurbaşkanı adayı olmasını istersiniz?" sorusu da yöneltildi. Yüzde 33.3'ü 'Hiç kimse' derken, sorulan isimler arasında en yüksek oyu yüzde 19.4 ile Süleyman Soylu aldı. Yüzde 14,4 'Fikrim yok' derken, katılımcıların yüzde 12'si Selçuk Bayraktar'ı, yüzde 7,5'i Devlet Bahçeli'yi seçti. Binali Yıldırım yüzde 7,1, Hulusi Akar ise yüzde 6,5 oranında tercih edildi.

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Son Dakika Politika Ankette 'Erdoğan aday olmazsa yerine kimi görmek istersiniz?' diye soruldu! Selçuk Bayraktar'ın aldığı oy ses getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankette "Erdoğan aday olmazsa yerine kimi görmek istersiniz?" diye soruldu! Selçuk Bayraktar'ın aldığı oy ses getirdi - Son Dakika
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