Ağustos ayında yapılan 14 seçim anketinin ortalaması alındı! Cumhur ve Millet ittifakları arasındaki makas daralıyor - Son Dakika
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Ağustos ayında yapılan 14 seçim anketinin ortalaması alındı! Cumhur ve Millet ittifakları arasındaki makas daralıyor

12.09.2022 12:26

2023 seçimleri için geri sayım sürerken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Ağustos ayında yapılan 14 araştırmanın ortalaması alındığında AK Parti yüzde 31 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 27 ile ikinci sırada yer aldı. Alt sıralardaki Gelecek, DEVA, Yeniden Refah ve Zafer Partisi arasında ise kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Türkiye, 2023 yılında belki de son dönemlerin en çekişmeli seçimlerinden birini yaşayacak. Bir tarafta AK Parti ve MHP'nin başı çektiği Cumhur İttifakı, diğer tarafta ise CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı var.

İLK SIRADA AK PARTİ VAR

Anket şirketleri de seçimler öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak ağustos ayında yapılan 14 araştırmanın ortalaması çıkarıldı. Kamuoyu ile paylaşılan sonuçlara göre listenin ilk sırasında yüzde 31,2 ile AK Parti yer aldı. AK Parti'yi yüzde 27,2 ile CHP takip ediyor. Sıralamanın 3. basamağında ise Meral Akşener'in liderliğini yaptığı İYİ Parti var. İYİ Parti'nin oy ortalaması yüzde 14,1.

REKABET BÜYÜK

Listenin üçüncü ve dördüncü sıralarında HDP ve MHP bulunuyor. Daha alt sıralarda ise kıyasıya bir rekabet var. Ali Babacan'ın genel başkanlığını üstlendiği DEVA Partisi yüzde 2,4 alırken; onun hemen ardından yüzde 2 ile Ümit Özdağ'ın liderliğini yaptığı Zafer Partisi yer alıyor. Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi ise yüzde 1,4 ile sıralamaya girdi. Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin oy oranı ise yüzde 1,1 olarak belirlendi.

İşte ağustos ayında yapılan 14 anketin ortalaması;

Ağustos ayında yayınlanan 14 seçim anketinin ortalaması! AK Parti ve CHP arasındaki fark kapanıyor
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Son Dakika Politika Ağustos ayında yapılan 14 seçim anketinin ortalaması alındı! Cumhur ve Millet ittifakları arasındaki makas daralıyor - Son Dakika


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