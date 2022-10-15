Seçimlere aylar kala MAK Araştırma'dan yeni anket: Oy oranı yüzde 3.5'i bulan DEVA Partisi, oylarını AK Parti seçmeninden aldı

2023 seçimlerine artık aylar kala, siyasette sertliğin dozu da yavaş yavaş artmaya başlıyor. Gergin siyasi atmosferde anketlere de ciddi şekilde ilgi gösteriliyor. MAK Araştırma sahibi Mehmet Ali Kulat da katıldığı yayında ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı.

AK PARTİ'DE SON 3 AYDA YÜKSELİŞ VAR

Kulat, AK Parti'nin oy oranının yüzde son üç ayda 28'den 31'e çıktığını belirtti. Kulat, "Bizim 3 ay önce yüzde 28'lerde gördüğümüz AK Parti şu an yüzde 31 bandında seyrediyor. Bu artış, ağırlıklı olarak daha önce AK Parti'ye oy vermiş ama henüz başka partide karar kılamayan seçmenin oyudur." ifadelerini kullandı.

CHP DE OYLARINI ARTIRDI

Kulat, CHP'nin oy oranının yüzde 25-26 bandında seyrettiğini dile getirirken, "CHP bir ara yüzde 27-28'lere kadar çıkmışken şu anda yüzde 25-26 bandında seyrediyor. Zaten CHP genelde yüzde 22-25 bandında seyreder. Şimdilerdeki bu artışın iki sebebi var. Bunlardan ilki, CHP'nin barajın 7 puana inmesi ile HDP'ye emanet giden CHP oylarının partiye geri dönmesidir. İkincisi ise, CHP'nin Altılı Masa'nın amiral kaptanı görüntüsünün oluşturduğu pragmatist seçmen tercihlerinden kaynaklanır." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DE HAFİF DÜŞÜŞ VAR

Kulat, İYİ Parti'nin oylarında "küçük bir düşüş olduğunu", oy oranının yüzde 15-16 civarında olduğu söyledi. Kulat; "İYİ Parti bir ara yüzde 17-18 bandına çıkarken oylarında şu an küçük bir düşüş var. Yüzde 15-16 bandında seyrediyor. İYİ Parti 24 Haziran seçimlerinde yüzde 42 oyu olan AK Parti'nin 4 seçmeninden birinin oyunu, yani yüzde 10 puanlık oyundan yarısını aldı. İYİ Parti şu an yüzde15'lik oyunun yüzde 5'ini büyük oranda AK Parti'den alıyor." ifadelerini kullandı.

MHP'DE BAHÇELİ'NİN MİTİNGLERİ ETKİ GÖSTERDİ

MHP'de yükseliş olduğunu söyleyen Kulat, "MHP'de ciddi bir oy düşüşü vardı. yüzde 6'lara kadar inmişti ancak Devlet Bahçeli yıllar sonra ilk defa 1 ay içerisinde 3-4 miting yapmak suretiyle tabanına bir motivasyon sağladı. Şu anda yüzde 7-8 bandında seyrediyor." ifadelerini kullandı.

HDP'NİN SON DURUMU

HDP'nin oy oranını da değerlendiren Kulat, "HDP anketlerde böyle dönemlerde yüzde 10'un altında görünür. Çünkü HDP'nin Kürt seçmeni korku ve endişelerle gerçek niyetini ifade etmez ve 2-3 puan kendini kamufle eder. HDP seçmenine bakarak partinin yüzde 8-10 bandında seyrettiğini gözlemliyoruz." dedi.

" DEVA PARTİSİ, AK PARTİ'DEN OY ALIYOR"

"DEVA yüzde 3-3.5 bandında seyrediyor." diyen Kulat "DEVA Partisi bu noktada önemli çünkü AK Parti'den oy alıyor. İlk başta Gelecek Partisi öndeyken şimdi DEVA yüzde 3-3.5 bandında seyrediyor. Ağırlıklı olarak Güney ve Güneydoğu'da ciddi oranda AK Partililerden oy alıyor." ifadelerini kullandı.

ZAFER PARTİSİ DAHA ÇOK GENÇLERE HİTAP EDİYOR

Son ayların en merak edilen partisi olan Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi'nin durumunu da değerlendiren Kulat; "Zafer Partisi asabı bozulan genç seçmene hitap ediyor. Yaklaşık yüzde 2-2.5 bandında, bir ara yüzde 3-3.5 bandında kadar çıkmıştı. Suriyeliler meselesinden sonra yeni konulara yeni öneriler sunamadığı ve parti çok dalgalandığı için yukarıya çıkamıyor."

İTTİFAKLAR YÜZDE 50 SEVİYESİNDE TAKILIP KALIYOR

Kulat, verileri özetleyerek; "Özetle AK Parti, MHP ve BBP'nin oyları yüzde 41 bandında seyrederken karşısındaki Altılı Masa yüzde 45-46 bandında. Geri kalan yüzde 13-14 puanlık seçmenin ise 9-10 puanı HDP, geri kalanı da diğer partiler. Cumhur İttifakı tüm oylarını CB. seçiminde kanalize edebilse bile toplam oyları yüzde 42. Diğer küçük partilerden 2-3 puan gelse de en fazla yüzde 45 oy oranına sahip oluyor. Millet İttifakı ise HDP'nin desteğini alma suretiyle yüzde 55 oy oranına ulaşıyor." dedi.