AK Partili Kurtulmuş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Son kez" çıkışı soruldu
13.12.2022 14:39
2023 seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kez aday olacağını açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Olayın yankıları sürerken AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a konuk olduğu canlı yayında dikkat çeken bir soru yöneltildi.
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13.12.2022 15:48:36. #1.13#
SON DAKİKA: AK Partili Kurtulmuş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Son kez" çıkışı soruldu - Son Dakika