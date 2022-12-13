AK Partili Kurtulmuş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Son kez" çıkışı soruldu - Son Dakika
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AK Partili Kurtulmuş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Son kez" çıkışı soruldu

13.12.2022 14:39

2023 seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kez aday olacağını açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Olayın yankıları sürerken AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a konuk olduğu canlı yayında dikkat çeken bir soru yöneltildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

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Numan Kurtulmuş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Kurtulmuş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Son kez' çıkışı soruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Kurtulmuş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Son kez" çıkışı soruldu - Son Dakika
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