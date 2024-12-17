TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığının bütçeleri ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi görüşülecek.
Bütçeler üzerinde ilk sözü, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba aldı.
Son Dakika › Politika › 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülmeye Başlandı - Son Dakika
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