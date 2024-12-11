2025 Yılı Bütçeleri TBMM'de Kabul Edildi

Politika

ANKARA, -TBMM Genel Kurulu'nda; TBMM, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı 2025 yılı bütçeleri, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde TBMM, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri kabul edildi. Genel Kurul'da saat 11.00'de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.