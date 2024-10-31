2025 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş,"Parlamentoda yapay zekanın kullanılmasıyla ilgili çalışma yürütüyoruz. Başta tutanak hizmetleri olmak üzere çok seri bir şekilde sonuç alabilecek yapay zeka uygulamalarından istifade edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis Başkanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, tasarruf tedbirlerinin, sadece ekonomik şartların bir gereği olmadığını, aynı zamanda kamusal kaynakların adil, verimli ve sürdürülebilir kullanımına olan inançlarının bir tezahürü olduğunu söyledi.

Meclis olarak bütçeyi, milletin ortak refahına ve geleceğine katkı sağlayacak şekilde kullanmaya hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Kurtulmuş, "TBMM, her ne kadar hükümetin tasarruf tedbirlerinin kapsamında değilse de biz de çok etkin bir tasarruf uygulamayı önemli bir tedbir olarak gördük. Meclisimizde, dijital parlamento ve çevreye duyarlı yeşil parlamento çalışmalarını bu çerçevede ele alıyoruz. Bu konuda da önemli adımlar attığımızın bilinmesini isterim." diye konuştu.

Milletvekillerinin, 28. Yasama Dönemi'nde 2 bin 642 kanun teklifi sunduğunu anlatan Kurtulmuş, bu dönemde 76 kanunun kabul edildiğini, 62 TBMM kararının alındığını bildirdi.

TBMM Genel Kurulu, ihtisas ve Meclis araştırma komisyonlarının toplam çalışma süresinin 2 bin 88 saat 29 dakika olduğunu belirten Kurtulmuş, bu kapsamda toplam 77 bin 306 sayfa tutanağın tutulduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Bu kadar yoğun bir süre çalışan, gece yarılarına kadar müzakere yapan TBMM'de ortaya konulan kaba ve yaralayıcı dil, yumruklaşma, karşılıklı kavga etme gibi çirkin görüntüler, TBMM'nin mehabetine gölge düşmektedir. Dün akşam grup başkanvekilleriyle bir toplantı yaptık. Önümüzdeki dönemde ümit ediyorum kaba ve yaralayıcı bir dilin kullanılmaması, Meclisin kavga gürültü görüntülerinin sona erdirilmesi için bütün milletvekillerinin, özellikle grup yöneticilerinin çaba sarf etmesinde fayda görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"TBMM davet edildiği hiçbir platformda temsilsiz bırakılmamıştır"

Meclis Başkanı Kurtulmuş, 28. Yasama Dönemi'nde toplam 18 bin 350 yazılı soru önergesi verildiğini, bunlardan 11 bin 721'nin cevaplandırıldığını söyledi. TBMM Başkanı'na 94 yazılı soru önergesi yöneltildiğini bildiren Kurtulmuş, bunun 79'unun süresi içerisinde cevaplandırıldığını sadece 6'sının önerge sahiplerine iade edildiğini kaydetti.

Son yıllarda tüm dünyada parlamenter diplomasinin, "en etkili yumuşak güç" olarak işlerlik kazandığına işaret eden Kurtulmuş, TBMM'nin de parlamenter diplomasi faaliyetlerini hem en etkin bir şekilde hem de küresel olarak en geniş ölçekte sürdürdüğünü söyledi. Kurtulmuş, "TBMM davet edildiği hiçbir uluslararası platformda temsilsiz bırakılmamıştır. Meclisimizin asıl üyesi olduğu 12, gözlemci üyesi olduğu 3 parlamenter asamble ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ile yürütülen faaliyetlere ek olarak ihtisas komisyonlarımız ve dostluk gruplarımız da parlamenter diplomasiye ciddi şekilde katkı sunmuşlardır." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, TBMM'de dostluk grubu bulunan ülkelerin sayısının ise 147'ye ulaştığını bildirdi.

"TBMM vasıtasıyla küresel kamuoyuna iletilmiş oldu"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, artık çok kutuplu bir dünyaya doğru gidildiğini, bu çok kutupluluk içerisinde Türkiye gibi imkan ve fırsatları olan ülkelerin çok ciddi bir güç elde ettiğini söylemenin abartı olmayacağını dile getirdi. Kurtulmuş, "Bu çok kutuplu dünyada, hem bölgesel hem de küresel ilişkilerimizi gözden geçirmek bakımından da TBMM çok etkili bir siyaseti takip edecektir." dedi.

Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliamların, başladığı andan itibaren önlenmesi için büyük bir gayret sarfettiklerini anlatan Kurtulmuş, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak bir noktada buluşan ender ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, "TBMM'de 4 kere partilerimizin ortak kararıyla İsrail'in soykırımına karşı bildiriler yayınlandı, Başkanlık tezkeresi kabul edildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşmasıyla birlikte hem Filistin davasıyla ilgili çok önemli mesajlar dünyayla paylaşılmış oldu hem de bu mesajlar TBMM vasıtasıyla küresel kamuoyuna iletilmiş oldu." diye konuştu.

Meclis'te enerji verimliği ve yeşil parlamentoya dönük çalışmaların devam ettiğini kaydeden Kurtulmuş, TBMM'de kullanılan araçların envanterden çıkarılarak elektrikli araçların alındığını; böylece tasarrufun daha ciddi şekilde sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

Kurtulmuş, Florya Atatürk Deniz Köşkü ve Sosyal Tesislerinin yenilenmesi çalışmalarının TOKİ tarafından ekim ayında başladığını, bu alanın mayıs ayında hizmete girmesinin planlandığını bildirdi.

Dijital parlamento kapsamında yüzde 76 oranında kağıt tasarrufu sağladıklarını kaydeden Kurtulmuş, bundan sonraki süreçte de dijital parlamentoyu destekleyeceklerini vurguladı. Kurtulmuş, "Parlamentoda yapay zekanın kullanılmasıyla ilgili çalışma yürütüyoruz. Başta tutanak hizmetleri olmak üzere çok seri bir şekilde sonuç alabilecek yapay zeka uygulamalarından istifade edeceğiz." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 2025 yılı bütçesinin, 2024 yıl sonu harcama tahminleri dikkate alınarak hazırlandığını belirterek, Meclisin 2025 yılı bütçesinin 17 milyar 817 milyon 190 bin Türk lirası olduğunu kaydetti.

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