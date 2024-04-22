Politika

23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı ödül töreni

TBMM Başkanı Kurtulmuş:

"Milli mücadelenin bir kararlılık gerektirdiğin, vatanseverlik gerektirdiğini, milli menfureye sahip olmak gerektiğini öncü nesilden öğrenmiş bulunuyoruz. Böylece ortada devlet yokken, devleti için mücadele etmeyi başarabilen, fevkalade zor şartlarda büyük bir galibiyet elde eden atalarımız, Türkiye büyük Millet Meclisi'nin şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu da tesis etmiştir"

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milli mücadelenin bir kararlılık gerektirdiğin, vatanseverlik gerektirdiğini, milli menfureye sahip olmak gerektiğini öncü nesilden öğrenmiş bulunuyoruz. Böylece ortada devlet yokken, devleti için mücadele etmeyi başarabilen, fevkalade zor şartlarda büyük bir galibiyet elde eden atalarımız, Türkiye büyük Millet Meclisi'nin şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu da tesis etmiştir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları'nda Dereceye Giren Eserlerin sahipleri ödüllerini aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM'nin hiçbir ülkenin Meclisinde görülmeyen onur taşıdığını belirterek, "Yıkılmış, dağılmış, birçok yeri işgal edilmiş ama milli mücadele ile birlikte 'Ya Allah' diyerek ayağa kalkan bir milletin yeniden bir devlet kurmasının öncüsü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Daha ortada devlet yokken hem milli mücadeleyi veren hem de devletin kurulmasını sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye büyük Millet Meclisi'nin ilk öncülerini saygıyla yad ediyoruz, hürmetle anıyoruz. Milli mücadelenin bir kararlılık gerektirdiğin, vatanseverlik gerektirdiğini, milli menfureye sahip olmak gerektiğini öncü nesilden öğrenmiş bulunuyoruz. Böylece ortada devlet yokken, devleti için mücadele etmeyi başarabilen, fevkalade zor şartlarda büyük bir galibiyet elde eden atalarımız, Türkiye büyük Millet Meclisi'nin şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu da tesis etmiştir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şehitlerin kendilerinden vatanlarına sahip çıkmalarını beklediklerini belirterek, "Başta vatanseverlik olmak üzere, hukuk devleti, demokrasi, gibi kavramlara sahip çıkacak onları koruyacak bir kuşak nesil yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, bugünün çocukları yarının büyükleri olarak çocukları yetiştirdiklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, çocukların en büyük liderleri olduğunu belirterek, çocuklara uzay konusunda bilgi vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

Daha sonra dereceye giren çocuklara ödülleri verildi.