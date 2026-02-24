27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı\'dan \'ikinci aşama\' mesajı gelecek

1999'dan bu yana İmralı Cezaevi'nde bulunan ve 27 Şubat 2025'te PKK'ya kendini feshetme ve silahları bırakma çağrısı yapan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeni bir çağrıda bulunacağı öne sürüldü.

"İKİNCİ AŞAMA" VURGUSU YAPACAK

NTV'de yer alan iddiaya göre, söz konusu mesaj 27 Şubat çağrısının yıldönümünde yapılacak. Öcalan'ın çağrısında 'Terörsüz Türkiye' sürecinde 'ikinci aşamaya' geçildiğini vurgulaması bekleniyor. Meesajın DEM Parti İmralı heyeti tarafından Ankara'da okunacağı ileri sürülüyor.

ÖCALAN'IN "SİLAH BIRAKMA" ÇAĞRISI

Geçtiğimiz sene 27 Şubat'ta terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşme sonrasında Öcalan'ın mesajını okumuştu.

Terör örgütü PKK'ya kongreyi toplayıp, kendini feshetme çağrısı yapan Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." demişti.

SÜREÇ İÇİN "KOD YASA" HAZIRLIĞI

Öte yandan, süreç kapsamında hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenlemeler konusunda AK Parti ve MHP'de yoğun bir çalışma da var.PKK'lıların 'entegrasyonu' yani 'eve dönüşleri' için 'müstakil' ve 'geçici' bir kanun teklifi üzerinde çalışılıyor.

Kurmaylar, düzenleme için KOD kanun nitelendirmesinde bulunuyor. Düzenlemeye göre, PKK'lılar silah kullanmış, kullanmamış, gibi tek tek tarif edilecek, suçun biçimi, ağırlığı, etkisi gibi tanımlar düzenlemede yer alacak. PKK'lıların eve dönüşleri için hafif suçlardan ağır suçlara doğru yol alınacak. Kurmaylar, kesinlikle genel bir tarif olmayacağına vurgu yapıyor.

Yenilenmesi planlanan ceza infaz düzenlemesinde suç ayrımı yapmadan, "Koşullu salıvermeden yararlanamaz" ifadesinin kaldırılması da planlanıyor. Bu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların umut hakkından faydalanmasının önünü açıyor.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuştu. Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım 2024'te DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. 27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.

DEM Parti heyetinin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü gerçekleşti Bu süreçte heyet, siyasi partilere de peş peşe ziyaretler gerçekleştirdi.

27 Şubat'a gelindiğinde terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, İmralı'dan "Örgütü feshedin." çağrısını yaptı. Öcalan'ın çağrısından sonra 1 Mart günü terör örgütü "Ateşkes ilan ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini topladı. 12 Mayıs'a gelindiğinde terör örgütü fesih ve silahlarını teslim etme kararı aldığını açıkladı. 11 Temmuz günü PKK'lı bir grup, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını yakarak imha etti.

Geçtiğimiz hafta Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu son kez toplanarak süreç raporunu tamamladı. Komisyonda oylanan rapor, 47 "evet" ile kabul edildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, raporun af mahiyetinde olmadığını ifade etmişti.